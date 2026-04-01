Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Кіровоградщині засудили адмінів пабліків, які зливали місця ТЦК

Ua
Дата публікації: 1 квітня 2026 03:32
Працівники ТЦК та поліцейські на вулиці. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

СБУ затримали у Кіровоградській області шістьох адміністраторів Telegram та Viber каналів, які поширювали брехню про ЗСУ та дискредитували заходи мобілізації. Для більшості з них суд вже ухвалив вироки.

Про це заявила речниця управління СБУ на Кіровоградщині Юлія Ткач, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Кропивницький".

Деталі справи

За словами речниці, фігуранти адміністрували анонімні канали у Telegram і Viber, через які вкидали російську пропаганду та викривлену інформацію про перебіг бойових дій.

"Через підконтрольні ресурси підозрювані поширювали відомості про місця вручення повісток, геолокації мобільних блокпостів, а також іншу інформацію, яка могла бути використана для ухилення від мобілізації та дестабілізації ситуації в регіоні. Крім цього, дискредитували заходи мобілізації та поширювали маніпулятивну російську інформацію", — додала вона.

Що наразі вирішив суд

Як уточнила Юлія Ткач, усім затриманим інкримінували підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Читайте також:

Резюмуючи речниця сказала, що стосовно чотирьох підозрюваних суди вже винесли обвинувальні вироки, які набрали законної сили.

Як повідомляло Новини.LIVE, в Івано-Франківській області оштрафували лейтенанта ТЦК, який допустив відсутність записів мобілізаційних заходів з бодікамер.

Також ми інформували, що в Україні судять учасницю "МастерШеф", оскільки та, ймовірно, перебувавши на лікарняному насправді знімалася у кулінарному шоу, чи ухилялися від служби.

суд мобілізація судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації