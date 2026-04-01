На Кіровоградщині засудили адмінів пабліків, які зливали місця ТЦК

Працівники ТЦК та поліцейські на вулиці. Фото ілюстративне: telegraf.in.ua

СБУ затримали у Кіровоградській області шістьох адміністраторів Telegram та Viber каналів, які поширювали брехню про ЗСУ та дискредитували заходи мобілізації. Для більшості з них суд вже ухвалив вироки.

Про це заявила речниця управління СБУ на Кіровоградщині Юлія Ткач, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Кропивницький".

Деталі справи

За словами речниці, фігуранти адміністрували анонімні канали у Telegram і Viber, через які вкидали російську пропаганду та викривлену інформацію про перебіг бойових дій.

"Через підконтрольні ресурси підозрювані поширювали відомості про місця вручення повісток, геолокації мобільних блокпостів, а також іншу інформацію, яка могла бути використана для ухилення від мобілізації та дестабілізації ситуації в регіоні. Крім цього, дискредитували заходи мобілізації та поширювали маніпулятивну російську інформацію", — додала вона.

Що наразі вирішив суд

Як уточнила Юлія Ткач, усім затриманим інкримінували підозру за ч. 1 ст. 114-1 ККУ — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Резюмуючи речниця сказала, що стосовно чотирьох підозрюваних суди вже винесли обвинувальні вироки, які набрали законної сили.

