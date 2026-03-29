Головна Новини дня На Полтавщині засудили чоловіка за злив маршрутів ТЦК у Viber

На Полтавщині засудили чоловіка за злив маршрутів ТЦК у Viber

Дата публікації: 29 березня 2026 07:17
Месенджер Viber на екрані смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

У Полтаві судили чоловіка, який у Viber-групі публікував інформацію про переміщення працівників ТЦК та поліції. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, вирок, обвинувачений є вихідцем із села Ковалівка та працює водієм у Полтавському відділенні тампонажних робіт "УГВ-Сервіс".

Суд встановив, ще до початку повномасштабної війни чоловік створив у Viber групу, яка спершу мала розважальний характер. Згодом її діяльність змінилася: 108 учасників почали систематично поширювати інформацію про локації спільних мобільних груп ТЦК та поліції.

Обвинувачений виконував роль адміністратора та був активним учасником спільноти. У матеріалах справи зафіксовано низку його голосових і відеоповідомлень, записаних зі смартфона під час поїздок територією району упродовж 2024-2025 років.

У вироку сказано про більш ніж десять епізодів відстеження переміщень військових і правоохоронців у Полтаві та поблизу сіл Терентіївка, Верхоли й Ковалівка. Повідомлення супроводжувалися детальними описами транспорту, зокрема згадками про "білий Duster" або "розмальовану в зелений Audi".

За даними слідства, така діяльність суттєво ускладнювала проведення мобілізаційних заходів, дозволяла військовозобов’язаним уникати контактів із представниками ТЦК та фактично перешкоджала процесу доукомплектування Збройних сил України.

Рішення суду

У березні 2026 року обвинувачений пішов на угоду з прокурором, визнавши провину за ч. 1 ст. 114-1 КК України, що стосується перешкоджання діяльності Збройних сил в особливий період.

З урахуванням домовленостей, замість п’яти років ув’язнення суд призначив йому покарання у вигляді одного року іспитового строку без реального відбування. Однією з ключових умов стало здійснення благодійного платежу. Так, 17 березня, засуджений офіційно переказав 60 тисяч гривень на рахунок однієї з військових частин.

Крім того, суд ухвалив рішення про вилучення у дохід держави мобільного телефону Samsung Galaxy A35 5G, який використовувався для запису та поширення повідомлень, а також фігурував у зафіксованих епізодах як засіб вчинення правопорушення.

Як повідомляло Новини.LIVE, житель Кременчука також перешкоджав діяльності ЗСУ, публікуючи в Telegram інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів. За це йому теж призначили іспитовий термін і конфіскували телефон.

Також ми інформували, що в Україні судять учасницю "МастерШеф", оскільки та, ймовірно, перебувавши на лікарняному насправді знімалася у кулінарному шоу, чи ухилялися від служби.

суд мобілізація судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
