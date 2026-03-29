На Полтавщине осудили мужчину за слив маршрутов ТЦК в Viber

В Полтаве судили мужчину, который в Viber-группе публиковал информацию о перемещении работников ТЦК и полиции. За содеянное суд назначил определенное наказание.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на приговор суда, который появился на Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Согласно материалам дела, приговор, обвиняемый является выходцем из села Ковалевка и работает водителем в Полтавском отделении тампонажных работ "УГВ-Сервис".

Суд установил, еще до начала полномасштабной войны мужчина создал в Viber группу, которая сначала имела развлекательный характер. Впоследствии ее деятельность изменилась: 108 участников начали систематически распространять информацию о локациях совместных мобильных групп ТЦК и полиции.

Обвиняемый выполнял роль администратора и был активным участником сообщества. В материалах дела зафиксирован ряд его голосовых и видеосообщений, записанных со смартфона во время поездок по территории района в течение 2024-2025 годов.

В приговоре говорится о более чем десяти эпизодах отслеживания перемещений военных и правоохранителей в Полтаве и вблизи сел Терентьевка, Верхолы и Ковалевка. Сообщения сопровождались детальными описаниями транспорта, в частности упоминаниями о "белом Duster" или "разрисованной в зеленый Audi".

По данным следствия, такая деятельность существенно затрудняла проведение мобилизационных мероприятий, позволяла военнообязанным избегать контактов с представителями ТЦК и фактически препятствовала процессу доукомплектования Вооруженных сил Украины.

Решение суда

В марте 2026 года обвиняемый пошел на сделку с прокурором, признав вину по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины, касающейся препятствования деятельности Вооруженных сил в особый период.

С учетом договоренностей, вместо пяти лет заключения суд назначил ему наказание в виде одного года испытательного срока без реального отбывания. Одним из ключевых условий стало осуществление благотворительного платежа. Так, 17 марта, осужденный официально перевел 60 тысяч гривен на счет одной из воинских частей.

Кроме того, суд принял решение об изъятии в доход государства мобильного телефона Samsung Galaxy A35 5G, который использовался для записи и распространения сообщений, а также фигурировал в зафиксированных эпизодах как средство совершения правонарушения.

