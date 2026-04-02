Головна Новини дня На Кіровоградщині судили чоловіка за злив місць вручення повісток

На Кіровоградщині судили чоловіка за злив місць вручення повісток

Дата публікації: 2 квітня 2026 03:32
Військові ТЦК. Фото ілюстративне: Кадр з відео

У Кіровоградській області пройшли суди над адміном Telegram-каналу, в якому розповідали про місця вручення повісток від ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на вирок суду, який з'явився на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, громадянин створив Telegram-канал, у якому підписники публікували дані про місця вручення повісток, а також маршрути пересування представників ТЦК у Голованівському районі міста Благовіщенське. Розслідування встановило, що така діяльність тривала з 10 по 26 січня 2026 року, а станом на 27 січня кількість підписників каналу налічувала 1752 користувачі.

"До функцій адміністратора Telegram-каналу належало додавання та видалення учасників групи, видалення реклами, а також розміщення повідомлень про розташування патрулів з прив`язкою до місцевості. При цьому з метою конспірації користувачі завуальовують назви різними кольорами. Сині — поліція. Зелені — ТЦК та СП", — сказано у тексті вироку.

Учасники спільноти використовували умовні позначення та короткі повідомлення із назвами населених пунктів, зокрема "машини стоять", "комплект", "хмарно", "гроза", "загроза", "сині", "зелені", "облава", "окей".

"Незважаючи на те, що інформація поширювалась іншими учасниками, які не перебували у злочинній змові з останнім, вся діяльність учасників охоплювалась його злочинним умислом. Чоловік мав можливість впливати на наповнення каналу й заборонити оприлюднювати інформацію, що перешкоджає законній діяльності Збройних сил, а також видаляти з каналу осіб, які систематично це роблять. Але він свідомо допускав оприлюднення такої інформації", — додали у вироку.

Доказами у цій справі стали мобільний телефон, сім-картка та обліковий запис підозрюваного.

Рішення суду

Обвинувачений визнав свою провину та 17 лютого уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. На судовому засіданні громадянина визнали винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України ("Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України").

Суд ухвалив призначити покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, однак згодом замінив його на іспитовий строк тривалістю півтора року. Тепер чоловік має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Вирок суду може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення.

Як повідомляло Новини.LIVE, житель Кременчука також перешкоджав діяльності ЗСУ, публікуючи в Telegram інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів. За це йому теж призначили іспитовий термін і конфіскували телефон.

Також ми інформували, що на Кіровоградщині засудили ще чотирьох адмінів Telegram-каналів, де зливали місця розташування ТЦК.

суд мобілізація судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
