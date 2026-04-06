КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

На Полтавщині судили чоловіка за відмову від бойової повістки

На Полтавщині судили чоловіка за відмову від бойової повістки

Дата публікації: 6 квітня 2026 03:32
Вручення повістки від ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

У Полтавській області судили чоловіка, який відмовився від бойової повістки ухилившись таким чином від мобілізації. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Полтавського ОТЦК.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2025 року чоловікові належним чином вручили повістку з вимогою з’явитися для подальшого направлення до військової частини. Втім, він відмовився її прийняти та без поважних причин не прибув у визначений час до територіального центру комплектування, фактично ухилившись від мобілізації.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину в повному обсязі та висловив каяття. Свій вчинок пояснив складними сімейними обставинами, зокрема необхідністю догляду за тяжкохворим батьком. Станом на момент розгляду справи він уже оформив офіційну відстрочку від мобілізації.

Рішення суду

Суд узяв до уваги щире каяття, відсутність судимостей у минулому та позитивну характеристику чоловіка. Обтяжуючих обставин у справі встановлено не було.

У підсумку Котелевський районний суд Полтавської області призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас, застосувавши положення статті 75 Кримінального кодексу України, суд звільнив його від відбування цього покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

Читайте також:

На період випробування на засудженого покладено низку обов’язків: він має регулярно з’являтися до органу пробації, інформувати про зміну місця проживання, а також не виїжджати за межі України без погодження.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що на Житомирщині дівчина підробила документи, щоб вивезти чоловіка за межі України. За скоєне її судитимуть.

Також ми писали, що чоловік у Полтавській області ухилився від мобілізації та намагався підкупити правоохоронців. Суд вирішив, що громадянин має сплатити штраф.

суд бойова повістка судові рішення
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
