На Полтавщині судили чоловіка за відмову від бойової повістки

Вручення повістки від ТЦК.

У Полтавській області судили чоловіка, який відмовився від бойової повістки ухилившись таким чином від мобілізації. За скоєне суд призначив певне покарання.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2025 року чоловікові належним чином вручили повістку з вимогою з’явитися для подальшого направлення до військової частини. Втім, він відмовився її прийняти та без поважних причин не прибув у визначений час до територіального центру комплектування, фактично ухилившись від мобілізації.



Під час судового розгляду обвинувачений визнав провину в повному обсязі та висловив каяття. Свій вчинок пояснив складними сімейними обставинами, зокрема необхідністю догляду за тяжкохворим батьком. Станом на момент розгляду справи він уже оформив офіційну відстрочку від мобілізації.

Рішення суду

Суд узяв до уваги щире каяття, відсутність судимостей у минулому та позитивну характеристику чоловіка. Обтяжуючих обставин у справі встановлено не було.

У підсумку Котелевський районний суд Полтавської області призначив чоловікові покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас, застосувавши положення статті 75 Кримінального кодексу України, суд звільнив його від відбування цього покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік.

На період випробування на засудженого покладено низку обов’язків: він має регулярно з’являтися до органу пробації, інформувати про зміну місця проживання, а також не виїжджати за межі України без погодження.

