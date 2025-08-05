Запобіжний захід Андрію Юрченку – що вирішив суд та який розмір застави

Андрій Юрченко у залі суду. Фото: Суспільне

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обрав запобіжний захід фігуранту справи про корупцію в закупівлях БпЛА та РЕБ, екскерівнику Рубіжанської МВА Андрію Юрченку. Його взято під варту на 60 діб із правом внесення застави.

Про це повідомляє "Суспільне".

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Суд призначив Юрченку альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 млн гривень.

Адвокати підозрюваного заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду.

Крім того, суд також викликав детективів НАБУ, які проводили затримання та обшук в Юрченка. Їх допитували щодо деталей обшуку, та як поводив себе Юрченко під час обшуку.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) підтвердила обраних запобіжний захід, проте не вказала ім’я та прізвище підозрюваного.

"Слідчий суддя ВАКС частково підтримав позицію прокурора САП та застосував до начальника міської військової адміністрації запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 6 млн гривень застави", — йдеться в повідомленні.

Допис САП. Фото: скриншот

Справа про корупцію в закупівлях БпЛА та РЕБ — деталі

За даними слідства, корупційна схема полягала в укладенні державних контрактів на закупівлю безпілотників та РЕБ із підприємствами-постачальниками за завищеними цінами. До 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

Підозри за тими самими статтями отримали колишній голова Луганської обласної державної адміністрації та начальник міської військової адміністрації. За даними медіа, йдеться про Сергія Гайдая та ексочільника Рубіжанської МВА Андрія Юрченка. А також нардеп Олексій Кузнєцов.

Крім того, підозри в межах справи оголосили командиру військової частини Національної гвардії, бенефіціарному власнику та директорці підприємства-виробника БпЛА.

Нагадаємо, у суботу, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що НАБУ та САП викрили нардепа й посадовців на хабарях.

Своєю чергою очільник МВС Ігор Клименко заявив, що в справі про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ розпочато розслідування стосовно учасників.

4 серпня запобіжний захід обрали нардепу Кузнєцову.

Також суд обрав запобіжні заходи колишньому главі Мукачівської РДА Сергію Гайдаю та власнику підприємства з виробництва дронів Владиславу Марченку.