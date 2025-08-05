Мера пресечения Андрею Юрченко - что решил суд и какой размер залога

Суд избрал меру пресечения руководителю Рубежанской МВА
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения фигуранту дела о коррупции в закупках БпЛА и РЭБ, экс-руководителю Рубежанской МВА Андрею Юрченко. Он взят под стражу на 60 суток с правом внесения залога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Какой залог назначен Юрченко
Суд назначил Юрченко альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен.
Адвокаты подозреваемого заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.
Кроме того, суд также вызвал детективов НАБУ, которые проводили задержание и обыск у Юрченко. Их допрашивали относительно деталей обыска, и как вел себя Юрченко во время обыска.
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердила избранную меру пресечения, однако не указала имя и фамилию подозреваемого.
"Следственный судья ВАКС частично поддержал позицию прокурора САП и применил к начальнику городской военной администрации меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 млн гривен залога", — говорится в сообщении.
Дело о коррупции в закупках БпЛА и РЭБ — детали
По данным следствия, коррупционная схема заключалась в заключении государственных контрактов на закупку беспилотников и РЭБ с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. До 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.
Подозрения по тем же статьям получили бывший председатель Луганской областной государственной администрации и начальник городской военной администрации. По данным медиа, речь идет о Сергее Гайдае и экс-главе Рубежанской МВА Андрее Юрченко. А также нардеп Алексей Кузнецов.
Кроме того, подозрения в рамках дела объявили командиру воинской части Национальной гвардии, бенефициарному владельцу и директору предприятия-производителя БпЛА.
Напомним, в субботу, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НАБУ и САП разоблачили нардепа и чиновников на взятках.
В свою очередь глава МВД Игорь Клименко заявил, что в деле о коррупции на закупках дронов и РЭБ начато расследование в отношении участников.
4 августа меру пресечения избрали нардепу Кузнецову.
Также суд избрал меры пресечения бывшему главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко.
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