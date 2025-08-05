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Суд избрал меру пресечения руководителю Рубежанской МВА

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 19:11
Мера пресечения Андрею Юрченко - что решил суд и какой размер залога
Андрей Юрченко в зале суда. Фото: Суспільне

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) избрал меру пресечения фигуранту дела о коррупции в закупках БпЛА и РЭБ, экс-руководителю Рубежанской МВА Андрею Юрченко. Он взят под стражу на 60 суток с правом внесения залога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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Какой залог назначен Юрченко

Суд назначил Юрченко альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен.

Адвокаты подозреваемого заявили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Кроме того, суд также вызвал детективов НАБУ, которые проводили задержание и обыск у Юрченко. Их допрашивали относительно деталей обыска, и как вел себя Юрченко во время обыска.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подтвердила избранную меру пресечения, однако не указала имя и фамилию подозреваемого.

"Следственный судья ВАКС частично поддержал позицию прокурора САП и применил к начальнику городской военной администрации меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 6 млн гривен залога", — говорится в сообщении.

допис САП
Сообщение САП. Фото: скриншот

Дело о коррупции в закупках БпЛА и РЭБ — детали

По данным следствия, коррупционная схема заключалась в заключении государственных контрактов на закупку беспилотников и РЭБ с предприятиями-поставщиками по завышенным ценам. До 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

Подозрения по тем же статьям получили бывший председатель Луганской областной государственной администрации и начальник городской военной администрации. По данным медиа, речь идет о Сергее Гайдае и экс-главе Рубежанской МВА Андрее Юрченко. А также нардеп Алексей Кузнецов.

Кроме того, подозрения в рамках дела объявили командиру воинской части Национальной гвардии, бенефициарному владельцу и директору предприятия-производителя БпЛА.

Напомним, в субботу, 2 августа, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что НАБУ и САП разоблачили нардепа и чиновников на взятках.

В свою очередь глава МВД Игорь Клименко заявил, что в деле о коррупции на закупках дронов и РЭБ начато расследование в отношении участников.

4 августа меру пресечения избрали нардепу Кузнецову.

Также суд избрал меры пресечения бывшему главе Мукачевской РГА Сергею Гайдаю и владельцу предприятия по производству дронов Владиславу Марченко.

суд коррупция САП залог ВАКС
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
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