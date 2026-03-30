Стубб заявив про заліт українського дрона на територію країни
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вранці у неділю, 29 березня, на територію країни залетіли безпілотники, один із яких ідентифікували як український. Водночас він наголосив, що військової загрози для Фінляндії немає.
У Фінляндії розслідують інцидент із безпілотниками, які вранці, 29 березня, опинилися над територією держави. Президент країни запевнив, що влада оперативно відреагувала на ситуацію.
При цьому глава держави окремо підкреслив, що підстав говорити про військову небезпеку для Фінляндії немає. Він зазначив, що компетентні органи одразу відреагували на подію, і подякував усім службам за ефективні дії.
Також президент заявив, що розслідування інциденту триває. За його словами, влада продовжує стежити за розвитком ситуації, підтримує належний рівень готовності та здатна контролювати й захищати територію країни.
