Стубб заявив про заліт українського дрона на територію країни

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вранці у неділю, 29 березня, на територію країни залетіли безпілотники, один із яких ідентифікували як український. Водночас він наголосив, що військової загрози для Фінляндії немає.

Александр Стубб заявив у соцмережі X.

У Фінляндії розслідують інцидент із безпілотниками, які вранці, 29 березня, опинилися над територією держави. Президент країни запевнив, що влада оперативно відреагувала на ситуацію.

При цьому глава держави окремо підкреслив, що підстав говорити про військову небезпеку для Фінляндії немає. Він зазначив, що компетентні органи одразу відреагували на подію, і подякував усім службам за ефективні дії.

Також президент заявив, що розслідування інциденту триває. За його словами, влада продовжує стежити за розвитком ситуації, підтримує належний рівень готовності та здатна контролювати й захищати територію країни.

Читайте також:

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, Александр Стубб висловився на тему війни в Ірані та заявив, що Дональд Трамп змістив фокус з України. Водночас Стубб запевнив, що підтримуватиме Україну й надалі та уважно стежить за розвитком подій на фронті. Так нещодавно президент Володимир Зеленський переговорив зі Стуббом, де йшлося про підтримку та допомогу Україні.

Також у Фінляндії хочуть перевірити, чи справді США доставляє в Україні у повних об'ємах зброю, яку закупили країни НАТО для ЗСУ. Є ризики, що США перенаправляють військову допомогу в Іран попри контракти.