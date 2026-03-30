Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Стубб заявив про заліт українського дрона на територію країни

Стубб заявив про заліт українського дрона на територію країни

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 09:10
Александр Стубб. Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що вранці у неділю, 29 березня, на територію країни залетіли безпілотники, один із яких ідентифікували як український. Водночас він наголосив, що військової загрози для Фінляндії немає. 

Про це Александр Стубб заявив у соцмережі X, передає Новини.LIVE.

У Фінляндії розслідують інцидент із безпілотниками, які вранці, 29 березня, опинилися над територією держави. Президент країни запевнив, що влада оперативно відреагувала на ситуацію.

Повідомлення Александра Стубба. Фото: скриншот

При цьому глава держави окремо підкреслив, що підстав говорити про військову небезпеку для Фінляндії немає. Він зазначив, що компетентні органи одразу відреагували на подію, і подякував усім службам за ефективні дії.

Також президент заявив, що розслідування інциденту триває. За його словами, влада продовжує стежити за розвитком ситуації, підтримує належний рівень готовності та здатна контролювати й захищати територію країни.

Раніше, як повідомляли Новини.LIVE, Александр Стубб висловився на тему війни в Ірані та заявив, що Дональд Трамп змістив фокус з України. Водночас Стубб запевнив, що підтримуватиме Україну й надалі та уважно стежить за розвитком подій на фронті. Так нещодавно президент Володимир Зеленський переговорив зі Стуббом, де йшлося про підтримку та допомогу Україні.

Також у Фінляндії хочуть перевірити, чи справді США доставляє в Україні у повних об'ємах зброю, яку закупили країни НАТО для ЗСУ. Є ризики, що США перенаправляють військову допомогу в Іран попри контракти.

Фінляндія дрони Александр Стубб
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації