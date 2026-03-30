Стубб заявил о залете украинского дрона на территорию страны

Стубб заявил о залете украинского дрона на территорию страны

Дата публикации 30 марта 2026 09:10
Александр Стубб. Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что утром в воскресенье, 29 марта, на территорию страны залетели беспилотники, один из которых идентифицировали как украинский. В то же время он подчеркнул, что военной угрозы для Финляндии нет.

Об этом Александр Стубб заявил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

Стубб подтвердил залет украинского дрона в Финляндию

В Финляндии расследуют инцидент с беспилотниками, которые утром, 29 марта, оказались над территорией государства. Президент страны заверил, что власти оперативно отреагировали на ситуацию.

Сообщение Александра Стубба. Фото: скриншот

При этом глава государства отдельно подчеркнул, что оснований говорить о военной опасности для Финляндии нет. Он отметил, что компетентные органы сразу отреагировали на происшествие, и поблагодарил все службы за эффективные действия.

Также президент заявил, что расследование инцидента продолжается. По его словам, власти продолжают следить за развитием ситуации, поддерживают надлежащий уровень готовности и способны контролировать и защищать территорию страны.

Читайте также:

Ранее, как сообщали Новини.LIVE, Александр Стубб высказался на тему войны в Иране и заявил, что Дональд Трамп сместил фокус с Украины. В то же время Стубб заверил, что будет поддерживать Украину и в дальнейшем и внимательно следит за развитием событий на фронте. Так недавно президент Владимир Зеленский переговорил со Стуббом, где речь шла о поддержке и помощи Украине.

Также в Финляндии хотят проверить, действительно ли США доставляет в Украину в полных объемах оружие, которое закупили страны НАТО для ВСУ. Есть риски, что США перенаправляют военную помощь в Иран несмотря на контракты.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
