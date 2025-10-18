Візит Зеленського до США — підсумки

Зустріч Зеленського та Трампа 17 жовтня 2025 року. Фото: Reuters

Пані посол України в США Ольга Стефанішина підбила підсумки візиту Президента Володимира Зеленського до Америки. Зокрема, вона поінформувала, про що домовилися президенти.

Про це Ольга Стефанішина написала у суботу, 18 жовтня, в Telegram.

Зеленський під час зустрічі із Трампом у США 17 жовтня 2025 року. Фото: Ольга Стефанішина/Telegram

Підсумки візиту Зеленського до США — про що домовилися

Пані посол повідомила, що розмова Президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського тривала понад дві години.

За її інформацією, український лідер детально поінформував про ситуацію на фронті, російські ракетні удари по енергосистемі України та першочергові оборонні потреби — насамперед у системах ППО та далекобійній зброї.

Президенти погодилися, що США разом з європейськими партнерами мають відігравати ключову роль у гарантуванні безпеки України.

Стефанішина зазначила, що українська сторона розраховує на посилення тиску на Росію для припинення війни.

Зустріч Зеленського та Трампа в США. Фото: Зеленський/Telegram

Зустрічі Зеленського у США — з ким і про що говорив лідер

У межах візиту до США Зеленський разом з делегацією у складі Керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, Секретаря РНБО Рустема Умєрова та Міністерки енергетики Світлани Гринчук провів низку результативних зустрічей, спрямованих на посилення нашої співпраці із США у сфері безпеки, оборони та енергетики.

За інформацією Стефанішиної, зустріч з Міністром енергетики США Крісом Райтом відбулася у безпрецедентному форматі за участі провідних енергетичних компаній — Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global та Westinghouse Electric Company.

До розмови долучилися Президент EXIM Bank Джон Йованович, керівник DFC Бен Блек та високопоставлені представники Державного департаменту, які відповідають за програми американської допомоги. Учасники обговорили ініціативи щодо американського LNG газу, проєктів у нафтовій і ядерній сферах, розвитку енергетичної інфраструктури.

На переговорах із компаніями Lockheed Martin і Raytheon ішлося про подальше посилення протиповітряної оборони України, зокрема системами Patriot, ракетами до них та літаками F-16. Також мовилося про можливості спільного виробництва.

Крім того, глава держави взяв участь в обговоренні з представниками провідних аналітичних центрів США щодо розвитку українсько-американських відносин і кроків, необхідних для досягнення справедливого миру.

Раніше ми інформували, що 17 жовтня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером США Дональдом Трампом.

Згодом у Білому домі опублікували спільне фото Зеленського та Трампа та деякі заяви з їхньої зустрічі.

Також ми повідомляли, що Трамп розкрив одну із тем, яку обговорював із Зеленським під час зустрічі 17 жовтня.