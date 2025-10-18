Визит Зеленского в США — итоги

Встреча Зеленского и Трампа 17 октября 2025 года. Фото: Reuters

Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина подвела итоги визита Президента Владимира Зеленского в Америку. В частности, она проинформировала, о чем договорились президенты.

Об этом Ольга Стефанишина написала в субботу, 18 октября, в Telegram.

Зеленский во время встречи с Трампом в США 17 октября 2025 года. Фото: Ольга Стефанишина/Telegram

Итоги визита Зеленского в США — о чем договорились

Госпожа посол сообщила, что разговор Президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского длился более двух часов.

По ее информации, украинский лидер подробно проинформировал о ситуации на фронте, российских ракетных ударах по энергосистеме Украины и первоочередных оборонных потребностях — прежде всего в системах ПВО и дальнобойном оружии.

Президенты согласились, что США вместе с европейскими партнерами должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины.

Стефанишина отметила, что украинская сторона рассчитывает на усиление давления на Россию для прекращения войны.

Встреча Зеленского и Трампа в США. Фото: Зеленский/Telegram

Встречи Зеленского в США — с кем и о чем говорил лидер

В рамках визита в США Зеленский вместе с делегацией в составе Руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Секретаря СНБО Рустема Умерова и Министра энергетики Светланы Гринчук провел ряд результативных встреч, направленных на усиление нашего сотрудничества с США в сфере безопасности, обороны и энергетики.

По информации Стефанишиной, встреча с Министром энергетики США Крисом Райтом состоялась в беспрецедентном формате с участием ведущих энергетических компаний — Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global и Westinghouse Electric Company.

К разговору присоединились Президент EXIM Bank Джон Йованович, руководитель DFC Бен Блэк и высокопоставленные представители Государственного департамента, которые отвечают за программы американской помощи. Участники обсудили инициативы по американскому LNG газу, проектам в нефтяной и ядерной сферах, развитию энергетической инфраструктуры.

На переговорах с компаниями Lockheed Martin и Raytheon речь шла о дальнейшем усилении противовоздушной обороны Украины, в частности системами Patriot, ракетами к ним и самолетами F-16. Также говорилось о возможности совместного производства.

Кроме того, глава государства принял участие в обсуждении с представителями ведущих аналитических центров США по развитию украинско-американских отношений и шагов, необходимых для достижения справедливого мира.

Ранее мы информировали, что 17 октября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Впоследствии в Белом доме опубликовали совместное фото Зеленского и Трампа и некоторые заявления с их встречи.

Также мы сообщали, что Трамп раскрыл одну из тем, которую обсуждал с Зеленским во время встречи 17 октября.