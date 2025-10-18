Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Стефанишина подвела итоги визита Зеленского в США

Стефанишина подвела итоги визита Зеленского в США

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 14:58
обновлено: 14:58
Визит Зеленского в США — итоги
Встреча Зеленского и Трампа 17 октября 2025 года. Фото: Reuters

Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина подвела итоги визита Президента Владимира Зеленского в Америку. В частности, она проинформировала, о чем договорились президенты.

Об этом Ольга Стефанишина написала в субботу, 18 октября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зеленський і Трамп
Зеленский во время встречи с Трампом в США 17 октября 2025 года. Фото: Ольга Стефанишина/Telegram

Итоги визита Зеленского в США — о чем договорились

Госпожа посол сообщила, что разговор Президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского длился более двух часов.

По ее информации, украинский лидер подробно проинформировал о ситуации на фронте, российских ракетных ударах по энергосистеме Украины и первоочередных оборонных потребностях — прежде всего в системах ПВО и дальнобойном оружии.

Президенты согласились, что США вместе с европейскими партнерами должны играть ключевую роль в обеспечении безопасности Украины.

Стефанишина отметила, что украинская сторона рассчитывает на усиление давления на Россию для прекращения войны.

Зустріч Зеленського і Трампа
Встреча Зеленского и Трампа в США. Фото: Зеленский/Telegram

Встречи Зеленского в США — с кем и о чем говорил лидер

В рамках визита в США Зеленский вместе с делегацией в составе Руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, Секретаря СНБО Рустема Умерова и Министра энергетики Светланы Гринчук провел ряд результативных встреч, направленных на усиление нашего сотрудничества с США в сфере безопасности, обороны и энергетики.

По информации Стефанишиной, встреча с Министром энергетики США Крисом Райтом состоялась в беспрецедентном формате с участием ведущих энергетических компаний — Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet, Venture Global и Westinghouse Electric Company.

К разговору присоединились Президент EXIM Bank Джон Йованович, руководитель DFC Бен Блэк и высокопоставленные представители Государственного департамента, которые отвечают за программы американской помощи. Участники обсудили инициативы по американскому LNG газу, проектам в нефтяной и ядерной сферах, развитию энергетической инфраструктуры.

На переговорах с компаниями Lockheed Martin и Raytheon речь шла о дальнейшем усилении противовоздушной обороны Украины, в частности системами Patriot, ракетами к ним и самолетами F-16. Также говорилось о возможности совместного производства.

Кроме того, глава государства принял участие в обсуждении с представителями ведущих аналитических центров США по развитию украинско-американских отношений и шагов, необходимых для достижения справедливого мира.

Ранее мы информировали, что 17 октября Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером США Дональдом Трампом.

Впоследствии в Белом доме опубликовали совместное фото Зеленского и Трампа и некоторые заявления с их встречи.

Также мы сообщали, что Трамп раскрыл одну из тем, которую обсуждал с Зеленским во время встречи 17 октября.

Владимир Зеленский США переговоры Дональд Трамп война в Украине Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации