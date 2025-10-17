Видео
Україна
Видео

Белый дом выложил фото двух лидеров — есть и заявление Трампа

Белый дом выложил фото двух лидеров — есть и заявление Трампа

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 23:36
обновлено: 23:36
Появилось сумсине фото Трампа и Зеленского и заявление лидера США - что в этом заявлении
Президенты Трамп и Зеленский в Белом доме. Фото: Белый дом

В официальном аккаунте в соцсети X Белый дом в случае удачных встреч размещает совместное фото Трампа и его гостя. На этот раз, как и во время второй встречи с Зеленским, Белый дом также придерживался этой традиции.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Что содержится в заявлении Трампа

Білий дім виклав сумісне фото двох лідерів - є і заява Трампа - фото 1
Совместное фото Трампа и Зеленского. Фото: Скриншот

Кроме фотографий в заметке указана и цитата американского президента. Она выглядит так:

"Мы не теряем людей, мы не тратим деньги, нам платят за боеприпасы и ракеты... мы заключили очень выгодное соглашение с НАТО... мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы спасти тысячи жизней...".

Напомним, встреча презедентов Трампа и Зеленского заввершилась в Белом доме. Сообщается, что она длилась дольше запланированного.

А во время официального обеда в честь встречи с Трампом президент Украины Зеленский заявил о шансах остановить агрессию Путина.

