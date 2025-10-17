Відео
Україна
Головна Новини дня Білий дім виклав сумісне фото двох лідерів — є і заява Трампа

Білий дім виклав сумісне фото двох лідерів — є і заява Трампа

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 23:36
Оновлено: 23:36
З'явилось сумсіне фото Трампа та Зеленського та заява лідера США — що в цій заяві
Президенти Трамп та Зеленський у Білому домі. Фото: Білий дім

В офіційному акаунті у соцмережі X Білий дім у разі вдалих зустрічей розміщує сумісне фото Трампа та його гостя. Цього разу, як і під час другої вдлалої зустрічі із Зеленським, Білий дім також притримався цієї традиції.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Що міститься у заяві Трампа

Білий дім виклав сумісне фото двох лідерів - є і заява Трампа - фото 1
Сумісне фото Трампа та Зеленського. Фото: Скриншот

Окрім фотографій у дописі вказана і цитата американського президента. Вона виглядає так:

"Ми не втрачаємо людей, ми не витрачаємо гроші, нам платять за боєприпаси та ракети... ми уклали дуже вигідну угоду з НАТО... ми тут не для цього. Ми тут, щоб врятувати тисячі життів...".

Нагадаємо, зустріч презедентів Трампа та Зеленського завершилась у Білому домі. Повідомляється, що вона трвиала довше запланованого.

А під час офіційного обіду на честь зустрічі з Трампом президент України Зеленський заявив про шанси зупинити агресію Путіна

Володимир Зеленський США переговори Дональд Трамп зустріч
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
