Трамп анонсировал обсуждение принципов разговора с Путиным во время встречи с Зеленским

Трамп раскрыл одну из тем переговоров с Зеленским
В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. До этого американский президент провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Трамп обсудит с Зеленским разговор с Путиным
Президент США заявил, что во время переговоров он планирует обсудить вопросы, которые поднимались накануне с Владимиром Путиным.
"Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить", — отметил Трамп.
Напомним, 17 октября лидер США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогам он сообщил о возможной встрече с ним в Венгрии.
Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обеспечит Путину въезд в Будапешт на переговоры с Трампом.
