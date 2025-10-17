Видео
Трамп раскрыл одну из тем переговоров с Зеленским

Дата публикации 17 октября 2025 20:48
обновлено: 21:43
Трамп анонсировал обсуждение принципов разговора с Путиным во время встречи с Зеленским
Переговоры Зеленского и Трампа. Фото: Reuters

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. До этого американский президент провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Трамп обсудит с Зеленским разговор с Путиным

Президент США заявил, что во время переговоров он планирует обсудить вопросы, которые поднимались накануне с Владимиром Путиным.

"Сегодня мы поговорим о моем вчерашнем разговоре с Путиным, где были обрисованы определенные принципы, и мы увидим, удастся ли нам это решить", — отметил Трамп.

Напомним, 17 октября лидер США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. По итогам он сообщил о возможной встрече с ним в Венгрии.

Впоследствии глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что обеспечит Путину въезд в Будапешт на переговоры с Трампом.

Владимир Зеленский владимир путин переговоры Дональд Трамп мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
