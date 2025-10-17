Відео
Трамп розкрив одну із тем переговорів із Зеленським

Трамп розкрив одну із тем переговорів із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 20:48
Оновлено: 21:28
Трамп анонсував обговорення принципів розмови з Путіним під час зустрічі із Зеленським
Переговори Зеленського та Трампа. Фото: Reuters

У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув у Вашингтон для зустрічі із Дональдом Трампом. До цього американський президент провів переговори із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Трамп обговорить із Зеленським розмову із Путіним

Президент США заявив, що під час переговорів він планує обговорити питання, які піднімалися напередодні із Володимиром Путіним.

"Сьогодні ми поговоримо про мою вчорашню розмову з Путіним, де були змальовані певні принципи, і ми побачимо, чи вдасться нам це вирішити", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, 17 жовтня лідер США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. За підсумками він повідомив про можливу зустріч з ним в Угорщині.

Згодом глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що забезпечить Путіну вʼїзд в Будапешт на переговори з Трампом.

Володимир Зеленський володимир путін переговори Дональд Трамп мирні переговори
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
