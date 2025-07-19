Стефанчук прокоментував, чи дійсно Тимошенко очолить Міністерство стратегічних комунікацій

Ексзаступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Фото: facebook.com/tymoshenko.kyrylo

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що призначенням міністрів займається парламент. Таким чином він не спростував, але й не підтвердив інформацію про те, що кандидатуру штатного радника міністра оборони, колишнього заступника керівника ОП Кирила Тимошенка розглядають на посаду міністра стратегічних комунікацій.

Відповідний коментар Стефанчук дав ЗМІ на форумі "Державотворець", який відбувається в суботу, 19 липня, у Києві.

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"Український парламент призначає міністрів. Кого вже призначають міністри — це їхня справа. Український парламент виконав свою місію, ми за середу й четвер представили нового прем'єра, відповідно до всіх процедур прийняли новий кабінет міністрів... Ми будемо здійснювати лише парламентський контроль над тим, що вони роблять", — зазначив Стефанчук.

Крім того, глава ВР підкреслив, що під час інформаційної війни Україна повинна мати орган для протидії російській пропаганді — "свій інформаційний "Рамштайн".

"Ми повинні зробити все, аби ми мали агенцію чи підміністерство контрпропаганди, яке працюватиме проти російської пропаганди", — зазначив Стефанчук.

Як відомо, нещодавно ЗМІ поширили інформацію, що Тимошенко може очолити Міністерство стратегічних комунікацій, яке відокремлять з Мінкульту. Під юрисдикцію відомства підпадатиме контроль над інформаційною політикою, стратегічними комунікаціями та, можливо, частково над виборчими процесами.

Нагадаємо, що Стефанчук висловився щодо ключового завдання нового уряду. Також він пояснив, чому кадрові зміни відбулися.

Крім того, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував появу аналога відомо департаменту Ілона Маска. Таким чином мають за мету зменшити витрати в уряді.