Стефанчук прокомментировал, действительно ли Тимошенко возглавит Министерство стратегических коммуникаций

Экс-заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко. Фото: facebook.com/tymoshenko.kyrylo

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что назначением министров занимается парламент. Таким образом он не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, что кандидатуру штатного советника министра обороны, бывшего заместителя руководителя ОП Кирилла Тимошенко рассматривают на должность министра стратегических коммуникаций.

Соответствующий комментарий Стефанчук дал СМИ на форуме "Державотворец", который проходит в субботу, 19 июля, в Киеве.

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"Украинский парламент назначает министров. Кого уже назначают министры — это их дело. Украинский парламент выполнил свою миссию, мы за среду и четверг представили нового премьера, в соответствии со всеми процедурами приняли новый кабинет министров... Мы будем осуществлять только парламентский контроль над тем, что они делают", — отметил Стефанчук.

Кроме того, глава ВР подчеркнул, что во время информационной войны Украина должна иметь орган для противодействия российской пропаганде — "свой информационный "Рамштайн".

"Мы должны сделать все, чтобы мы имели агентство или подминистерство контрпропаганды, которое будет работать против российской пропаганды", — отметил Стефанчук.

Как известно, недавно СМИ распространили информацию, что Тимошенко может возглавить Министерство стратегических коммуникаций, которое отделят от Минкульта. Под юрисдикцию ведомства будет подпадать контроль над информационной политикой, стратегическими коммуникациями и, возможно, частично над избирательными процессами.

Напомним, что Стефанчук высказался относительно ключевой задачи нового правительства. Также он объяснил, почему кадровые изменения произошли.

Кроме того, министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал появление аналога известно департамента Илона Маска. Таким образом имеют целью уменьшить расходы в правительстве.