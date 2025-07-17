Юлія Свириденко стала премʼєркою — склад нового Кабміну

Юлія Свириденко та Денис Шмигаль. Фото: Facebook Юлії Свириденко

Верховна Рада, як і очікувалося, підтримала призначення Юлії Свириденко на пост прем'єр-міністра України. Вона замінила на цій посаді Дениса Шмигаля, який, судячи зі всього, залишиться у новому Кабміні.

Майже всі імена міністрів, які мають увійти до уряду Юлії Свириденко, вже відомі. Про це повідомляли народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, про це буквально недавно повідомив голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія.

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Отже, яким буде Кабінет міністрів Юлії Свириденко? Чи будуть там нові обличчя? І що відомо про нових (чи старих) міністрів? Розпочинаємо, так би мовити, попереднє знайомство.

Перший віцепрем'єр Михайло Федоров. Фото: Facebook Михайла Федорова

Михайло Федоров, перший віцепрем'єр — міністр цифрової трансформації

Урядовий "довгожитель", який працює в Кабінеті міністрів фактично відразу після зміни влади в Україні.

Починав у Кабміні Олексія Гончарука (серпень 2019 року), далі був частиною уряду Дениса Шмигаля.

Зараз стане одним із ключових міністрів в уряді Юлії Свириденко.

Чим займатиметься? Тим, чим і звик: розвитком цифрових технологій, інноваціями та дронами.

Віцепрем'єр з відновлення України Олексій Кулеба. Фото: Facebook Олексія Кулеби

Олексій Кулеба, віцепрем'єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій

Кулеба залишається на посту, який він зайняв у вересні 2024 року. До цього встиг попрацювати заступником керівника Офісу президента та головою Київської обласної державної адміністрації.

Чим займатиметься? Відновлення України — це, звісно ж, помітний трек сьогодні, на якому акцентує серйозну увагу як українська влада, так і закордонні партнери. Зокрема, зовсім недавно відбулася тематична конференція у Римі, яку активно висвітлювали Новини.LIVE.

Віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. Фото: Facebook Тараса Качки

Тарас Качка, віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції

Раніше працював торговим представником України. На новій посаді замінить Ольгу Стефанішину, яка, як очікується, стане новим послом України в США.

Чим займатиметься? Тим, на що чекає не тільки влада, але й безліч громадян — активним залученням України в європейські та євроатлантичні структури.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний. Фото: Facebook Мінмолодьспорту

Матвій Бідний, міністр молоді та спорту

Він залишився на посаді, яку обіймає з вересня 2024 року. Певний час до того був виконувачем обов'язки міністра замість звільненого Вадима Гутцайта.

Ще раніше очолював департамент фізичної культури та неолімпійських видів спорту тут же, у міністерстві.

Чим займатиметься? Очевидно, продовжуватиме докладати зусиль, щоб спорт в нашій державі розвивався, попри війну та супутні проблеми.

Міністр юстиції Герман Галущенко. Фото: Facebook Германа Галущенка

Герман Галущенко, міністр юстиції

Ще один "довгожитель" у Кабінеті міністрів. Очолював міністерство енергетики з 29 квітня 2021 року.

Нині переходить на посаду міністра юстиції, яку раніше займала Ольга Стефанішина.

Чим займатиметься? Побачимо. У будь-якому разі, у нас в державі, м'яко кажучи, є що покращувати на його новому полі відповідальності.

Міністр енергетики Світлана Гринчук. Фото: Facebook Світлани Гринчук

Світлана Гринчук, міністр енергетики

Власне, вона замінить на посту Германа Галущенка. Певний час працювала його заступницею, а останнім часом очолювала міністерство екології.

Чим займатиметься? Розвитком енергетики, пошуком шляхів енергетичної стабільності на фоні можливих ударів росіян по нашим енергетичним об'єктам. Ну це такий прогноз "програми мінімум".

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова. Фото: Facebook Наталії Калмикової

Наталія Калмикова, міністр у справах ветеранів

Дуже важливе міністерство в нинішніх реаліях. І міністр, яка зберегла свою посаду у новому уряді. Наталія Калмикова очолює цей напрямок з 5 вересня 2024 року. Раніше встигла попрацювати менеджером фонду "Повернись живим".

Чим займатиметься? Роботи дуже багато. Кількість ветеранів збільшується, всі вони потребують уваги та піклування.

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий. Фото: Facebook Оксена Лісового

Оксен Лісовий, міністр освіти та науки

Зберіг свою посаду в новому Кабміні. Лісовий очолює міністерство з березня 2023 року.

До цього очолював Національний центр "Мала академія наук України".

Чим займатиметься? Є надія, що спробує зробити так, що відтік українських школярів та освітян з держави хоча б зменшиться у масштабах.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: Facebook Віктора Ляшка

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я

Черговий урядовий "довгожитель". Ляшко очолює міністерство з 20 травня 2021 року.

До цього працював головним санітарним лікарем України.

Чим займатиметься? Роботи дуже багато. Наприклад, відбудувати "Охматдит".

Міністр фінансів Сергій Марченко. Фото: Facebook Сергія Марченка

Сергій Марченко, міністр фінансів

Теж дуже давно в уряді. Марченко очолює міністерство з березня 2020 року.

До цього працював заступником голови Адміністрації президента та заступником міністра фінансів.

Чим займатиметься? Ну ми всі знаємо, наскільки важливою є тема фінансів у нашій державі, особливо під час війни. Так що... всім, напевно.

Міністр економіки Олексій Соболев. Фото: Facebook Олексія Соболева

Олексій Соболев, міністр економіки, довкілля та сільського господарства

Колишній перший заступник міністра економіки (працював на цій посаді з грудня 2022 року).

По суті, очолить нове, реорганізоване міністерство, до якого, зокрема, приєднали Міндовкілля.

Чим займатиметься? Для початку, підозрюємо, звикатиме до нового міністерства. А там побачимо :)

Міністр соціальної політики Денис Улютін. Фото: Facebook Денис Улютіна

Денис Улютін, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності

Колишній перший заступник міністра фінансів очолить реорганізоване міністерство, до якого, як ми бачимо з назви, приєднали Міністерство єдності.

На цій посаді замінить Оксану Жолнович.

Чим займатиметься? Не виключено, що тим же, чим і Олексій Соболев.

Міністр оборони Денис Шмигаль. Фото: Facebook Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль, міністр оборони

Очікується, що саме він займе цю посаду, принаймні на це натякав Володимир Зеленський.

Чим займатиметься? Міністерство оборони на сьогодні є ключовим в уряді, враховуючи нинішні реалії. Всі проблемні питання, починаючи від забезпечення військових та закінчуючи фортифікаціями — все це стане задачею колишнього прем'єра.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: Facebook Андрія Сибіги

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ

Ще один урядовець, який збереже свою посаду. Сибіга керує міністерством з 5 вересня 2024 року.

До цього працював заступником керівника Офісу президента України.

Чим займатиметься? Розбудовою міжнародних відносин, які критично важливі для України. В принципі, були критично важливими завжди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський озвучив, чого очікує від уряду Юлії Свириденко.