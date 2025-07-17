Юлия Свириденко стала премьером — состав нового Кабмина

Юлия Свириденко и Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Юлии Свириденко

Верховная Рада, как и ожидалось, поддержала назначение Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины. Она заменила на этом посту Дениса Шмыгаля, который, судя по всему, останется в новом Кабмине.

Почти все имена министров, которые должны войти в правительство Юлии Свириденко, уже известны. Об этом сообщали народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, об этом буквально недавно сообщил председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия.

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Итак, каким будет Кабинет министров Юлии Свириденко? Будут ли там новые лица? И что известно о новых (или старых) министрах? Начинаем, так сказать, предварительное знакомство.

Первый вицер-премьер Михаил Федоров. Фото: Facebook Михаила Федорова

Михаил Федоров, первый вице-премьер — министр цифровой трансформации

Правительственный "долгожитель", который работает в Кабинете министров фактически сразу после смены власти в Украине.

Начинал в Кабмине Алексея Гончарука (август 2019 года), далее был частью правительства Дениса Шмыгаля.

Сейчас станет одним из ключевых министров в правительстве Юлии Свириденко.

Чем будет заниматься? Тем, чем и привык: развитием цифровых технологий, инновациями и дронами.

Вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Фото: Facebook Алексея Кулебы

Алексей Кулеба, вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий

Кулеба остается на посту, который он занял в сентябре 2024 года. До этого успел поработать заместителем руководителя Офиса президента и главой Киевской областной государственной администрации.

Восстановление Украины — это, конечно же, заметный трек сегодня, на котором акцентирует серьезное внимание как украинская власть, так и зарубежные партнеры. В частности, совсем недавно состоялась тематическая конференция в Риме, которую активно освещали Новини.LIVE.

Вице-премьер по евроинтеграции Тарас Качка. Фото: Facebook Тараса Качки

Тарас Качка, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции

Ранее работал торговым представителем Украины. На новой должности заменит Ольгу Стефанишину, которая, как ожидается, станет новым послом Украины в США.

Чем будет заниматься? Тем, чего ждет не только власть, но и множество граждан — активным вовлечением Украины в европейские и евроатлантические структуры.

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный. Фото: Facebook Минмолодежьспорта

Матвей Бедный, министр молодежи и спорта

Он остался на должности, которую занимает с сентября 2024 года. Некоторое время до этого был исполняющим обязанности министра вместо уволенного Вадима Гутцайта.

Еще раньше возглавлял департамент физической культуры и неолимпийских видов спорта здесь же, в министерстве.

Чем будет заниматься? Очевидно, будет продолжать прилагать усилия, чтобы спорт в нашем государстве развивался, несмотря на войну и сопутствующие проблемы.

Министр юстиции Герман Галущенко. Фото: Facebook Германа Галущенко

Герман Галущенко, министр юстиции

Еще один "долгожитель" в Кабинете министров. Возглавлял министерство энергетики с 29 апреля 2021 года.

Сейчас переходит на должность министра юстиции, которую ранее занимала Ольга Стефанишина.

Чем будет заниматься? Посмотрим. В любом случае, у нас в государстве, мягко говоря, есть что улучшать на его новом поле ответственности.

Министр энергетики Светлана Гринчук. Фото: Facebook Светланы Гринчук

Светлана Гринчук, министр энергетики

Собственно, она заменит на посту Германа Галущенко. Некоторое время работала его заместителем, а в последнее время возглавляла министерство экологии.

Чем будет заниматься? Развитием энергетики, поиском путей энергетической стабильности на фоне возможных ударов россиян по нашим энергетическим объектам. Ну это такой прогноз "программы минимум".

Министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова. Фото: Facebook Натальи Калмыковой

Наталья Калмыкова, министр по делам ветеранов

Очень важное министерство в нынешних реалиях. И министр, которая сохранила свою должность в новом правительстве. Наталья Калмыкова возглавляет это направление с 5 сентября 2024 года. Ранее успела поработать менеджером фонда "Вернись живым".

Чем будет заниматься? Работы очень много. Количество ветеранов увеличивается, все они требуют внимания и заботы.

Министр образования и науки Оксен Лисовый. Фото: Facebook Оксена Лисового

Оксен Лисовой, министр образования и науки

Сохранил свою должность в новом Кабмине. Лисовой возглавляет министерство с марта 2023 года.

До этого возглавлял Национальный центр "Малая академия наук Украины".

Чем будет заниматься? Есть надежда, что попытается сделать так, что отток украинских школьников и педагогов из государства хотя бы уменьшится в масштабах.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Facebook Виктора Ляшко

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

Очередной правительственный "долгожитель". Ляшко возглавляет министерство с 20 мая 2021 года.

До этого работал главным санитарным врачом Украины.

Чем будет заниматься? Работы очень много. Например, отстроить "Охматдет".

Министр финансов Сергей Марченко. Фото: Facebook Сергея Марченко

Сергей Марченко, министр финансов

Тоже очень давно в правительстве. Марченко возглавляет министерство с марта 2020 года.

До этого работал заместителем главы Администрации президента и заместителем министра финансов.

Чем будет заниматься? Ну мы все знаем, насколько важна тема финансов в нашем государстве, особенно во время войны. Так что... всем, наверное.

Министр экономики Алексей Соболев. Фото: Facebook Алексея Соболева

Алексей Соболев, министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства

Бывший первый заместитель министра экономики (работал на этой должности с декабря 2022 года).

По сути, возглавит новое, реорганизованное министерство, к которому, в частности, присоединили Минприроды.

Чем будет заниматься? Для начала, подозреваем, будет привыкать к новому министерству. А там посмотрим :)

Министр социальной политики Денис Улютин. Фото: Facebook Дениса Улютина

Денис Улютин, министр социальной политики, семьи и единства

Бывший первый заместитель министра финансов возглавит реорганизованное министерство, к которому, как мы видим из названия, присоединили Министерство единства.

На этой должности заменит Оксану Жолнович.

Чем будет заниматься? Не исключено, что тем же, чем и Алексей Соболев.

Министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Дениса Шмыгаля

Денис Шмыгаль, министр обороны

Ожидается, что именно он займет эту должность, по крайней мере на это намекал Владимир Зеленский.

Чем будет заниматься? Министерство обороны на сегодня является ключевым в правительстве, учитывая нынешние реалии. Все проблемные вопросы, начиная от обеспечения военных и заканчивая фортификациями — все это станет задачей бывшего премьера.

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: Facebook Андрея Сибиги

Андрей Сибига, министр иностранных дел

Еще один чиновник, который сохранит свою должность. Сибига руководит министерством с 5 сентября 2024 года.

До этого работал заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Чем будет заниматься? Развитием международных отношений, которые критически важны для Украины. В принципе, были критически важными всегда.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский озвучил, чего ожидает от правительства Юлии Свириденко.