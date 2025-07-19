Стефанчук прокоментував зміни в уряді та назвав мету

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував кадрові зміни в уряді. Крім того, посадовець назвав основні задачі, які стоятимуть перед оновленим урядом.

Про це Руслан Стефанчук розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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Голова ВРУ зазначив, що ключова задача нового уряду — це якнайшвидше завершення повномасштабної війни в Україні.

У відповідь на питання журналістки щодо того, яких змін українцям очікувати від нового уряду, адже вони дедалі частіше скаржаться на те, що жити стає непросто, Стефанчук сказав:

"Саме тому і відбулися певні трансформації в уряді. Багато задач поставлено перед новим складом уряду. По-перше, ви бачите, що на 30% зменшено кількість міністерств, які представлені", — зазначив політик.

Крім того, він додав, що переконаний у тому, що в період війни, зокрема й державна влада, має демонструвати всім українцям, що триває війна. На його думку, і економічні витрати на всі ці управлінські рішення повинні також скоротити.

Стефанчук наголосив, що наразі єдиний пріоритет, який має бути в українців, це спільна перемога України.

"Друге — безперечно, ми усвідомлюємо, що економіка України в ненайкращому стані. Але давайте будемо чесні, ми й не забуваємо, що четвертий рік триває повномасштабна війна в Україні. Війна — це найдорожча річ, яка обходиться держбюджету. Левова частка, майже весь бюджет, все, що заробляє Україна, йде на нашу оборону", — пояснив Стефанчук.

Він наголосив, що зараз необхідно розуміти, що задача номер один для українського народу як організму — вижити, припинити цю війну й отримати сталий мир. А вже після цього, за словами політика, ми будемо бачити розвиток українського суспільства тощо.

"Я глибоко переконаний, що задача цього уряду — зробити все для того, щоб ця війна завершилась якнайшвидше, завершилася сталим і тривалим миром. Це для нас пріоритет. Це та задача, яку ми ставимо перед українським урядом. І звичайно підтримання соціального рівня для кожного українця", — резюмував Стефанчук.

Нагадаємо, що 17 липня Рада проголосувала за призначення нового уряду.

Того ж дня Верховна Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони.