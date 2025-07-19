Стефанчук прокомментировал изменения в правительстве и назвал цель

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Фото: Стефанчук/Facebook

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прокомментировал кадровые изменения в правительстве. Кроме того, чиновник назвал основные задачи, которые будут стоять перед обновленным правительством.

Об этом Руслан Стефанчук рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама

Читайте также:

Стефанчук об изменениях в правительстве

Председатель ВРУ отметил, что ключевая задача нового правительства — это скорейшее завершение полномасштабной войны в Украине.

В ответ на вопрос журналистов о том, каких изменений украинцам ожидать от нового правительства, ведь они все чаще жалуются на то, что жить становится непросто, Стефанчук сказал:

"Именно поэтому и произошли определенные трансформации в правительстве. Много задач поставлено перед новым составом правительства. Во-первых, вы видите, что на 30% уменьшено количество министерств, которые представлены", — отметил политик.

Кроме того, он добавил, что убежден в том, что в период войны, в том числе и государственная власть, должна демонстрировать всем украинцам, что идет война. По его мнению, и экономические затраты на все эти управленческие решения должны также быть сокращены.

Стефанчук отметил, что сейчас единственный приоритет, который должен быть у украинцев, — это общая победа Украины.

"Второе — бесспорно, мы осознаем, что экономика Украины не в самом лучшем состоянии. Но давайте будем честны, мы и не забываем, что четвертый год продолжается полномасштабная война в Украине. Война — это самая дорогая вещь, которая обходится госбюджету. Львиная доля, почти весь бюджет, все, что зарабатывает Украина, идет на нашу оборону", — объяснил Стефанчук.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо понимать, что задача номер один для украинского народа как организма — выжить, прекратить эту войну и получить устойчивый мир. А уже после этого, по словам политика, мы будем видеть развитие украинского общества и тому подобное.

"Я глубоко убежден, что задача этого правительства — сделать все для того, чтобы эта война завершилась как можно быстрее, завершилась устойчивым и длительным миром. Это для нас приоритет. Это та задача, которую мы ставим перед украинским правительством. И конечно поддержание социального уровня для каждого украинца", — резюмировал Стефанчук.

Напомним, что 17 июля Рада проголосовала за назначение нового правительства.

В тот же день Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны.