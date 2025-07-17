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Головна Новини дня Свириденко провела перше засідання нового уряду

Свириденко провела перше засідання нового уряду

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 19:45
Оновлення уряду — Свириденко провела перше засідання
Перше засідання нового уряду. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Після голосування в парламенті у четвер, 17 липня, одразу відбулося перше засідання нового уряду. Наразі він один із найменших за кількістю міністрів за всю історію.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Facebook. 

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Перше засідання нового уряду 17 липня

Свириденко заявила, що кожен міністр у максимально короткі терміни має визначити конкретний план дій. Вони будуть представлені публічно та обговорені з профільними комітетами Верховної Ради. Потім очікується регулярна звітність, адже дуже важливо вийти на швидкий темп. 

Перше засідання нового уряду 17 липня
Перше засідання нового уряду. Фото: facebook/yulia.svyrydenko
Новий уряд в Україні
Перше засідання нового уряду. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

"Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках", — зазначила прем'єрка. 

Також Юлія Свириденко додала, що зараз новий уряд — один із найменших за кількістю міністрів за всю історію. За її словами, це доказ того, що ми взяли курс на зменшення апарату. 

Нагадаємо, 17 липня Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром. Новини.LIVE писали, хто увійде до нового уряду та що відомо про цих міністрів.

Після цього Зеленський озвучив, чого очікує від уряду Свириденко. Він наголосив, що Кабмін повинен працювати в щоденному режимі задля досягнення результатів. 

Кабінет міністрів Верховна Рада Україна Юлія Свириденко уряд
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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