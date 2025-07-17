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Главная Новости дня Свириденко провела первое заседание нового правительства

Свириденко провела первое заседание нового правительства

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 19:45
Обновление правительства — Свириденко провела первое заседание
Первое заседание нового правительства. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

После голосования в парламенте в четверг, 17 июля, сразу состоялось первое заседание нового правительства. Сейчас оно одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook.

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Первое заседание нового правительства 17 июля

Свириденко заявила, что каждый министр в максимально короткие сроки должен определить конкретный план действий. Они будут представлены публично и обсуждены с профильными комитетами Верховной Рады. Затем ожидается регулярная отчетность, ведь очень важно выйти на быстрый темп.

Перше засідання нового уряду 17 липня
Первое заседание нового правительства. Фото: facebook/yulia.svyrydenko
Новий уряд в Україні
Первое заседание нового правительства. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

"Имею положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом и убеждена, что такое же конструктивное взаимодействие возможно и в других направлениях", — отметила премьер.

Также Юлия Свириденко добавила, что сейчас новое правительство — одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. По ее словам, это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата.

Напомним, 17 июля Рада назначила Свириденко новым премьер-министром. Новини.LIVE писали, кто войдет в новое правительство и что известно об этих министрах.

После этого Зеленский озвучил, чего ожидает от правительства Свириденко. Он отметил, что Кабмин должен работать в ежедневном режиме для достижения результатов.

Кабинет министров Верховная Рада Украина Юлия Свириденко правительство
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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