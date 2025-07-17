Обновление правительства — Свириденко провела первое заседание

Первое заседание нового правительства. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

После голосования в парламенте в четверг, 17 июля, сразу состоялось первое заседание нового правительства. Сейчас оно одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Первое заседание нового правительства 17 июля

Свириденко заявила, что каждый министр в максимально короткие сроки должен определить конкретный план действий. Они будут представлены публично и обсуждены с профильными комитетами Верховной Рады. Затем ожидается регулярная отчетность, ведь очень важно выйти на быстрый темп.

Первое заседание нового правительства. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

Первое заседание нового правительства. Фото: facebook/yulia.svyrydenko

"Имею положительный опыт сотрудничества с экономическим комитетом и убеждена, что такое же конструктивное взаимодействие возможно и в других направлениях", — отметила премьер.

Также Юлия Свириденко добавила, что сейчас новое правительство — одно из самых маленьких по количеству министров за всю историю. По ее словам, это доказательство того, что мы взяли курс на уменьшение аппарата.

Напомним, 17 июля Рада назначила Свириденко новым премьер-министром. Новини.LIVE писали, кто войдет в новое правительство и что известно об этих министрах.

После этого Зеленский озвучил, чего ожидает от правительства Свириденко. Он отметил, что Кабмин должен работать в ежедневном режиме для достижения результатов.