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В Україні планують запустити аналог відомого департаменту Маска

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 18:34
Михайло Федоров анонсував аналог DOGE Ілона Маска в Україні
Михайло Федоров. Фото: instagram.com/michael.fedorov

В Україні планують запустити аналог американського департаменту для скорочення державних видатків (DOGE). Таким чином планується зменшити обсяг витрат в уряді.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Threads.

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Федоров планує запустити український аналог DOGE

Як повідомив міністр, він має плани запустити аналогічний департамент для декількох проєктів та вже шукає того, хто зможе очолити цей напрямок.

"Планую запустити аналог DOGE для кількох проєктів. Потрібно терміново скоротити видатки та оцінити ефективність. Буду шукати людину, яка очолить цей напрямок", — написав Федоров.

Федоров планує створити аналог DOGE в Україні
Допис Михайла Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у січні 2025 року у США було створено департамент, який відповідав за скорочення держвидатків і боротьбу з бюрократією та отримав скорочену назву DOGE. Проєкт ініціював Дональд Трамп, а Ілон Маск став його спеціальним радником на обмежений термін. DOGE допоміг заощадити бюджету США близько 150 мільярдів доларів, однак реформи супроводжувалися скороченням держслужбовців і викликали дискусії.

Раніше Михайло Федоров прокоментував ситуацію з дистанційним навчанням.

А також міністр цифрової трансформації повідомив, яку зброю Захід протестує на полі бою в Україні.

Михайло Федоров уряд витрати департамент DOGE
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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