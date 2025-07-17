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Федоров відповів, чи буде в Україні дистанційне навчання

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 13:21
Дистанційне навчання в Україні — чи скасують такий формат освіти
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: t.me/zedigital

В Україні не скасують дистанційне навчання, оскільки безпека дітей — ключовий пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю учнів нічого не загрожує.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram 17 липня. 

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Федоров розповів, що 16 липня він анонсував ліквідацію Наказу Міносвіти №1112, який передбачає дистанційне навчання. В Україні шукатимуть шляхи, як повернути дітей до безпечного офлайн-навчання та подолати освітні втрати, спричинені COVID-19 і повномасштабною війною. Однак повністю дистанційне навчання не скасовуватимуть. 

"Дистанційне навчання не скасовуватимуть. Безпека дітей — наш ключовий пріоритет. Ми живемо в умовах війни, тому дистанційне навчання залишиться елементом освітнього процесу. Якість дистанційки  — пріоритет. Навчання в офлайн-форматі можливе лише за гарантій, що життю дітей нічого не загрожує", — наголосив міністр. 

Він пояснив заяву щодо скасування Наказу №1112. За його словами,  громади та депутати протестують проти ймовірності закриття шкіл у прифронтових територіях, де в класах навчається дітей менше, ніж передбачено Наказом. Саме через ці положення він і буде скасований.

Очільник Мінцифри зазначив, що зараз в Україні будують підземні школи та сучасні укриття, щоб діти могли безпечно навчатися офлайн за будь-яких обставин.  

Дистанційне навчання в Україні скасують чи ні
Скриншот допису Михайла Федорова

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні школярів навчатимуть керувати FPV-дронами. МОН затвердило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання предмета "Захист України".

Також ми повідомляли, що в Україні рекордно знизилась кількість школярів. На початку 2024–2025 навчального року налічувалося 3,74 мільйона учнів усіх форм навчання.

Михайло Федоров школи навчання школярі дистанційна робота
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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