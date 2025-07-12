В Україні у школах навчатимуть керувати БпЛА

Учням розповідають про дрони. Фото: SkyPilots.ua

Міністерство освіти і науки України затвердило оновлений перелік засобів навчання та обладнання для викладання предмета "Захист України" у закладах загальної середньої освіти. Відтак, школярів навчатимуть керувати безпілотниками.

Про це інформує пресслужба МОН.

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Отже, в Україні затвердили новий перелік обладнання для предмета "Захист України": від симуляторів дронів до сучасних засобів домедичної допомоги.

До переліку увійшли:

симулятори для управління дронами типу FPV із комп'ютерами;

інтерактивні лазерні стрілецькі тренажери;

планшети для навчання;

сучасне мультимедійне обладнання.

Також передбачено манекени для навчання реанімації та надання першої допомоги, турнікети та засоби зупинки кровотечі, комплекти тактичної медицини, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у разі травм.

Серед засобів захисту — оновлені каски та бронежилети, протигази з сертифікатами якості, засоби хімічного захисту. Серед технічних засобів — дрони для практичного навчання, радіостанції для вивчення основ зв'язку та елементи тренажерної траси.

Школярів навчають керувати БпЛА. Фото: SkyPilots.ua

У Міносвіти пояснюють, що оновлене обладнання дасть змогу навчити учнів і учениць навичок домедичної допомоги, які рятують життя, підготувати їх до використання сучасних технологій у сфері безпеки. А також розвинути критичне мислення та стійкість до дезінформації, сформувати практичні вміння для дій у надзвичайних ситуаціях.

Зауважимо, що предмет "Захист України" кардинально оновили у 2024 році. Замість формальної муштри учні тепер проходять інтенсивні 6–8-годинні практичні тренінги раз на місяць у спеціально обладнаних осередках. Програма охоплює домедичну допомогу, управління дронами, кібербезпеку, протидію дезінформації та дії в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, що в Україні вже відкрилися спеціальні навчальні полігони, на яких студенти зможуть пройти практичні заняття в межах нової дисципліни — "Основи національного спротиву".

Раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий прокоментував ситуацію зі студентами, яким більш ніж 25 років.