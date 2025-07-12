В Украине в школах будут учить управлять БпЛА в школах

Ученикам рассказывают о дронах. Фото: SkyPilots.ua

Министерство образования и науки Украины утвердило обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания предмета "Защита Украины" в учреждениях общего среднего образования. Следовательно, школьников будут учить управлять беспилотниками.

Об этом информирует пресс-служба МОН.

Реклама

Читайте также:

В школах рассказывают о БпЛА. Иллюстративное фото: SkyPilots.ua

В украинских школах будут учить управлять БпЛА

Итак, в Украине утвердили новый перечень оборудования для предмета "Защита Украины": от симуляторов дронов до современных средств домедицинской помощи.

В перечень вошли:

симуляторы для управления дронами типа FPV с компьютерами;

интерактивные лазерные стрелковые тренажеры;

планшеты для обучения;

современное мультимедийное оборудование.

Также предусмотрены манекены для обучения реанимации и оказания первой помощи, турникеты и средства остановки кровотечения, комплекты тактической медицины, тренажеры для отработки навыков оказания помощи в случае травм.

Среди средств защиты — обновленные каски и бронежилеты, противогазы с сертификатами качества, средства химической защиты. Среди технических средств — дроны для практического обучения, радиостанции для изучения основ связи и элементы тренажерной трассы.

Школьников учат управлять БпЛА. Фото: SkyPilots.ua

В Минобразования объясняют, что обновленное оборудование позволит научить учеников и учениц навыкам домедицинской помощи, которые спасают жизни, подготовить их к использованию современных технологий в сфере безопасности. А также развить критическое мышление и устойчивость к дезинформации, сформировать практические умения для действий в чрезвычайных ситуациях.

Заметим, что предмет "Защита Украины" кардинально обновили в 2024 году. Вместо формальной муштры ученики теперь проходят интенсивные 6-8-часовые практические тренинги раз в месяц в специально оборудованных ячейках. Программа охватывает домедицинскую помощь, управление дронами, кибербезопасность, противодействие дезинформации и действия в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что в Украине уже открылись специальные учебные полигоны, на которых студенты смогут пройти практические занятия в рамках новой дисциплины — "Основы национального сопротивления".

Ранее министр образования и науки Украины Оксен Лисовой прокомментировал ситуацию со студентами, которым более 25 лет.