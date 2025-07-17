Дистанционное обучение в Украине — отменят ли такой формат образования

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: t.me/zedigital

В Украине не отменят дистанционное обучение, поскольку безопасность детей — ключевой приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни учеников ничего не угрожает.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 17 июля.

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Дистанционного обучения в Украине не будет

Федоров рассказал, что 16 июля он анонсировал ликвидацию Приказа Минобразования №1112, который предусматривает дистанционное обучение. В Украине будут искать пути, как вернуть детей к безопасному офлайн-обучению и преодолеть образовательные потери, вызванные COVID-19 и полномасштабной войной. Однако полностью дистанционное обучение отменять не будут.

"Дистанционное обучение отменять не будут. Безопасность детей — наш ключевой приоритет. Мы живем в условиях войны, поэтому дистанционное обучение останется элементом образовательного процесса. Качество дистанционки — приоритет. Обучение в офлайн-формате возможно только при гарантиях, что жизни детей ничего не угрожает", — подчеркнул министр.

Он объяснил, заявление об отмене Приказа №1112. По его словам, громады и депутаты протестуют против вероятности закрытия школ в прифронтовых территориях, где в классах учится детей меньше, чем предусмотрено Приказом. Именно из-за этих положений он и будет отменен.

Глава Минцифры отметил, что сейчас в Украине строят подземные школы и современные укрытия, чтобы дети могли безопасно учиться оффлайн при любых обстоятельствах.

Скриншот сообщения Михаила Федорова

Напомним, ранее мы писали, что в Украине школьников будут учить управлять FPV-дронами. МОН утвердило обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания предмета "Защита Украины".

Также мы сообщали, что в Украине рекордно снизилось количество школьников. В начале 2024-2025 учебного года насчитывалось 3,74 миллиона учеников всех форм обучения.