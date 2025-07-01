В Україні фіксується різкий спад школярів — яка кількість

Школярі. Фото: Новини.LIVE

В Україні зафіксовано різкий спад кількості школярів. На початку 2024–2025 навчального року налічувалося 3,74 мільйона учнів усіх форм навчання.

Про це йдеться в дослідженні NGL.media.

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Чисельність українських учнів

Наразі в Україні найнижчий показник школярів за останні 30 років. Тенденція, ймовірно, буде зберігатися.

Зменшення кількості школярів в Україні. Фото: ngl.media

Зараз близько 9,3% школярів — орієнтовно 345 тисяч дітей — навчаються за межами України, але офіційно залишаються в українській освітній системі.

Насправді ця цифра може бути вищою, адже чимало дітей після виїзду з країни взагалі припиняють навчання в українських школах.

У дослідженні ЮНЕСКО йдеться, що станом на 2024 рік за кордоном навчалися майже 665 тисяч українських школярів. Водночас ця кількість неповна, оскільки вона враховує не всі країни Європейського Союзу, куди переїхали українці.

Кількість українських школярів, які офіційно навчаються в європейських школах станом на 2024 рік. Фото: ngl.media

Водночас лише 29% із цих учнів суміщають навчання в Україні та за кордоном, тоді як ще 16% повністю покладаються на українську освіту в онлайн-форматі.

А Міністерство освіти і науки України оприлюднило статистику щодо кількості учнів 8–12 класів за період 2021–2025 років. Аналіз свідчить, що щорічно 2–4% учнів не переходять до наступного класу та залишають школу, при цьому ймовірно, що частина з них виїжджає за межі країни.

Нагадаємо, директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко спростувала інформацію про завищену складність НМТ з англійської мови.

А у Харкові цього року останній дзвоник для учнів був у метрошколі. Навчання там організували у дві зміни.