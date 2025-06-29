Іспит в школі. Фото: pexels.com

Скандал навколо складання англійської мови на НМТ-2025 року став чи не найрезонанснішою подією серед вступників. Український національний центр оцінювання якості освіти прокоментував ситуацію.

Інформацію про завищену складність тесту спростовувала директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко, передають журналісти Новини.LIVE

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Англійську мову для складання НМТ обрала третина вступників. Після проходження чимало випускників шкіл скаржились, що завдання виявились занадто складними.

Історія стала резонансною після експерименту української викладачки англійської мови Андріани Паук. Вона дала пройти тест носіям англійської — з Великобританії та США. З її слів, вони не змогли набрати більше 160 балів. Натомість в УЦОЯО цю ситуацію прирівнюють до фейку та бажанню викладачки збільшити свою учнівську аудиторію.

"Це ілюстрація критичного мислення. По-перше, ми не знаємо чи ці люди існують, які проходили оцінювання. За інформацією з соцмереж, ці люди замість годинного проходження тесту вони за 20 хвилин виконали всі завдання. При цьому треба розуміти, що тести з іноземної мови містять на сьогодні 2 розділи — це читання і розуміння мовлення. Читання — це величезна частина цього тесту. Навіть, якщо ви носій мови прочитати декілька текстів, які мають 500 і більше слів, це величезне навантаження. І потрібно утримувати інформацію з цих текстів і умовно за 15 хвилин щось зробити і наклікати якісь відповіді — це недоступно навіть носіям", — заявила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Тетяна Вакуленко на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Український національний центр оцінювання якості освіти вважає, що даний експеремент провели лише заради збільшення популярності.

"Єдине чого досягли автори цієї історії — це прорекламували свої репетиторські послуги на всю Україну. І, як на мене, приклад того, що потрібно сьогодні споживачу мовного контенту. Потрібна супер гучна новина, найменше фактажу, краще без нього взагалі, якась умовна лінія. Красиві пару картинок з якимись результатами й ще гучний заголовок. Ця комбінація красиві картинки, клікбейтний заголовок і фантастичні висновки дають можливість розігнали свій канал в лічені хвилини", — додала Тетяна Вакуленко.

Допис Андріани Паук. Фото: скриншот facebook.com/andrianapauk

Нагадаємо, як минув перший етап НМТ та чи є можливість у школярів перескласти іспит у випадку загрози ракетного обстрілу. Також ми розжповідали, чому вступний іспит не будуть скасовувати під час війни.