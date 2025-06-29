Скандал вокруг английского языка на НМТ — реакция УЦОКО

Экзамен в школе. Фото: pexels.com

Скандал вокруг сдачи английского языка на НМТ-2025 года стал едва ли не самым резонансным событием среди поступающих. Украинский национальный центр оценивания качества образования прокомментировал ситуацию.

Информацию о завышенной сложности теста опровергала директор УЦОКО Татьяна Вакуленко, передают журналисты Новини.LIVE

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Английский язык для сдачи НМТ выбрала треть поступающих. После прохождения немало выпускников школ жаловались, что задания оказались слишком сложными.

История стала резонансной после эксперимента украинской преподавательницы английского языка Андрианы Паук. Она дала пройти тест носителям английского — из Великобритании и США. По ее словам, они не смогли набрать более 160 баллов. Зато в УЦОКО эту ситуацию приравнивают к фейку и желанию преподавательницы увеличить свою ученическую аудиторию.

"Это иллюстрация критического мышления. Во-первых, мы не знаем существуют ли эти люди, которые проходили оценивание. По информации из соцсетей, эти люди вместо часового прохождения теста за 20 минут выполнили все задания. При этом надо понимать, что тесты по иностранному языку содержат на сегодня 2 раздела — это чтение и понимание речи. Чтение — это огромная часть этого теста. Даже если вы носитель языка прочитать несколько текстов, которые имеют 500 и более слов, это огромная нагрузка. И нужно удерживать информацию из этих текстов и условно за 15 минут что-то сделать и накликать какие-то ответы — это недоступно даже носителям", — заявила директор УЦОКО Татьяна Вакуленко.

Татьяна Вакуленко на брифинге. Фото: Новини.LIVE

Украинский национальный центр оценивания качества образования считает, что данный эксперимент провели только ради увеличения популярности.

"Единственное чего достигли авторы этой истории — это прорекламировали свои репетиторские услуги на всю Украину. И, как по мне, пример того, что нужно сегодня потребителю языкового контента. Нужна супер громкая новость, меньше всего фактажа, лучше без него вообще, какая-то условная линия. Красивые пару картинок с какими-то результатами и еще громкий заголовок. Эта комбинация: красивые картинки, кликбейтный заголовок и фантастические выводы дают возможность разогнали свой канал в считанные минуты", — добавила Татьяна Вакуленко.

Пост Андрианы Паук. Фото: скриншот facebook.com/andrianapauk

Напомним, как прошел первый этап НМТ и есть ли возможность у школьников пересдать экзамен в случае угрозы ракетного обстрела. Также мы рассказывали, почему вступительный экзамен не будут отменять во время войны.