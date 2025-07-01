В Украине фиксируется резкий спад школьников — какое количество

Школьники. Фото: Новини.LIVE

В Украине зафиксирован резкий спад количества школьников. В начале 2024-2025 учебного года насчитывалось 3,74 миллиона учеников всех форм обучения.

Об этом говорится в исследовании NGL.media.

Реклама

Читайте также:

Численность украинских учеников

Сейчас в Украине самый низкий показатель школьников за последние 30 лет. Тенденция, вероятно, будет сохраняться.

Уменьшение количества школьников в Украине. Фото: ngl.media

Сейчас около 9,3% школьников — ориентировочно 345 тысяч детей — учатся за пределами Украины, но официально остаются в украинской образовательной системе.

На самом деле эта цифра может быть выше, ведь многие дети после выезда из страны вообще прекращают обучение в украинских школах.

В исследовании ЮНЕСКО говорится, что по состоянию на 2024 год за рубежом учились почти 665 тысяч украинских школьников. В то же время это количество неполное, поскольку оно учитывает не все страны Европейского Союза, куда переехали украинцы.

Количество украинских школьников, которые официально учатся в европейских школах по состоянию на 2024 год. Фото: ngl.media

В то же время только 29% из этих учеников совмещают обучение в Украине и за рубежом, тогда как еще 16% полностью полагаются на украинское образование в онлайн-формате.

А Министерство образования и науки Украины обнародовало статистику по количеству учеников 8-12 классов за период 2021-2025 годов. Анализ показывает, что ежегодно 2-4% учеников не переходят в следующий класс и оставляют школу, при этом вероятно, что часть из них выезжает за пределы страны.

Напомним, директор УЦОКО Татьяна Вакуленко опровергла информацию о завышенной сложности НМТ по английскому языку.

А в Харькове в этом году последний звонок для учеников был в метрошколе. Обучение там организовали в две смены.