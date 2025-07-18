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Главная Новости дня В Украине хотят запустить аналог известного департамента Маска

В Украине хотят запустить аналог известного департамента Маска

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 18:34
Михаил Федоров анонсировал аналог DOGE Илона Маска в Украине
Михаил Федоров. Фото: instagram.com/michael.fedorov

В Украине планируют запустить аналог американского департамента для сокращения государственных расходов (DOGE). Таким образом планируется уменьшить объем расходов в правительстве.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Threads.

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Федоров планирует запустить украинский аналог DOGE

Как сообщил министр, он имеет планы запустить аналогичный департамент для нескольких проектов и уже ищет того, кто сможет возглавить это направление.

"Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который возглавит это направление", — написал Федоров.

Федоров планує створити аналог DOGE в Україні
Сообщение Михаила Федорова. Фото: скриншот

Напомним, в январе 2025 года в США был создан департамент, который отвечал за сокращение госрасходов и борьбу с бюрократией и получил сокращенное название DOGE. Проект инициировал Дональд Трамп, а Илон Маск стал его специальным советником на ограниченный срок. DOGE помог сэкономить бюджету США около 150 миллиардов долларов, однако реформы сопровождались сокращением госслужащих и вызвали дискуссии.

Ранее Михаил Федоров прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением.

А также министр цифровой трансформации сообщил, какое оружие Запад протестирует на поле боя в Украине.

Михаил Федоров правительство расходы департамент DOGE
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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