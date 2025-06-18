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Стефанчук відповів, чи є ще шанси на перемир'я з Росією

18 червня 2025 11:37
Анастасія Постоєнко - Редактор
Стефанчук назвав позицію влади щодо завершення війни і перемир'я
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна готова до тимчасового перемир’я, проте виключає завершення війни на умовах агресора. У коментарі щодо перспектив завершення бойових дій він наголосив, що Україна з першого дня війни прагне миру, але не за будь-яку ціну.

Про це Руслан Стефанчук висловився в інтерв'ю "РБК-Україна". 

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Україна не проти 30-денного перемир'я, але є нюанс

За словами Стефанчука, українська влада підтримує ідею 30-денного перемир’я як крок до діалогу про подальше припинення війни. Водночас він застеріг від нав’язування сценаріїв, які не відповідають національним інтересам.

"І президент України Володимир Зеленський, і все вище військово-політичне керівництво, ми чітко заявляємо: Україна готова до того, щоб почати з 30-денного перемир'я і сісти говорити про перспективи завершення цієї війни. Але ще раз говорю, перспективами завершення цієї війни має бути сталий мир, а не капітуляція України. Тому що ті, скажімо так, спроби, які інколи нав'язуються Україні, — це не те, чого Україна потребує", — сказав Стефанчук. 

Він додав, що за всіма нормами міжнародного права та порядку, який і виборює Україна, правила завершення війни диктує жертва агресії, а не нападник. 

"Тому що агресор буде диктувати свої цілі, які він хоче досягти, а ми відстоюємо трошки інше", — підсумував Стефанчук. 

Чи буде досягнуто перемир'я до осені 2025 року

Водночас на запитання журналіста про те, чи варто чекати на перемир'я з Росією до осені, Руслан Стефанчук зазначив, що світовим партнерам треба діяти рішучіше стосовно Путіна. Допоки світ підіграватиме російському диктатору, він не погодиться сісти за стіл переговорів.

"Я згодний з тим, що Путін намагається знайти межі дозволеного. І допоки йому не б'ють по руках, він буде продовжувати це робити. Ми це чітко бачимо і по операції на Курщині, і по операції, яка була біля Києва. Як тільки йому починати бити по руках, як тільки починати говорити мовою, яку він розуміє, він припиняє це робити. Поки цього усвідомлення не буде в усьому світі, що з Путіним домовитись неможливо, можливо тільки прийняти його умови — це він так це бачить", — висловися Стефанчук. 

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що розчарувався в Росії та Україні і їх "неспроможності" домовитися про мир. 

В МЗС України переконані, що лише сильний економічний тиск на Росію може примусити її погодитися на перемир'я. 

Тим часом військові переконані, що воювати з Росією доведеться ще щонайменше п'ять років

Додамо, що Росія своєю чергою пропонувала перемир'я лише на окремих ділянках фронту. Окрім того, за інформацією деяких джерел, Кремль вимагає вихід ЗСУ з чотирьох областей України. 

Руслан Стефанчук переговори перемир'я війна в Україні Росія
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