Сибіга назвав ключові фактори, які змусять РФ до миру

Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. Фото: Новини.LIVE

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав ключові фактори, які можуть змусити Росію до справедливого миру. За його словами, це посилення санкцій та зміцнення України.

Про це Андрій Сибіга розповів під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Литви Кястутісом Будрісом у понеділок, 9 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Олена Халік.

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"Ми бачимо як Росія реагує на мирні зусилля світу, на мирні пропозиції США. Відповідь РФ — терор та ескалація", — зазначив Сибіга.

А також додав, що наразі існує два ключові фактори, які можуть змусити російського диктатора Путіна до справедливого миру:

Перший — це подальше посилення санкцій.

"Тут є ще достатньо сфер, де ми можемо нарощувати цей санкційний тиск. Він має стати руйнівним для російської економіки", — зазначив очільник МЗС.

А також додав, що одне з найболючіших санкційних рішень для РФ — обмеження ціни на нафту.

Другий фактор, який може впливати й тиснути на РФ — це зміцнення України, наших оборонних спроможностей, посилення нашої оборони, армії.

"Щоб ми ставали більш самодостатніми, щоб ми мали пакет стримування. Щоб для РФ ціна агресії зростала", — пояснив Сибіга.

Також він висловив сподівання, що на саміті G7 у Канаді будуть ухвалені рішення в цьому напрямку, щоб ізолювати Росію та змусити її до справедливого миру.

Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Путін не хоче миру.

Крім того, глава держави закликав до публічного тиску на Росію.