Зеленський закликав публічно тиснути на Росію заради миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський закликав публічно тиснути на Росію задля досягнення миру в Україні. За словами лідера країни, тиск на РФ є важливим чинником на шляху до припинення вогню.

Про це глава держави сказав під час Міжнародного саміту міст і регіонів "Згуртовані заради миру і безпеки" у п'ятницю, 6 червня.

Реклама

Читайте також:

Зеленський про важливість тиску на Росію

Президент Зеленський вважає, що публічний тиск на Росію з боку громад, міст і міжнародної спільноти може стати важливим чинником для досягнення справедливого миру.

"Найвагоміше, що ми можемо досягти разом, — це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту. Ми можемо це зробити. Будь ласка, прошу, підтримуйте всі зусилля заради цілком справедливого тиску на Росію", — сказав лідер України.

А також наголосив, що необхідно підтримувати дипломатію, політичний та економічний тиск.

"Будь ласка, закликайте до нових і дієвих санкцій проти Росії, їх режиму заради припинення вбивств, припинення ударів, заради досягнення справжнього миру. Заради того, щоб відповідальність Росії за війну справді відчувалась — відчувалась Москвою. Потрібна рішучість на всіх рівнях. І чим більше міст і громад про це говорять, то краще", — сказав Президент.

Водночас він зауважив, що треба зробити так, щоб самі росіяни були змушені шукати миру.

"Зараз вони шукають, як ще затягнути цю війну, і, на мій погляд, те, що вони роблять, — вони торгуються за це. Вони повинні відчувати, що мир потрібен. Будь ласка, допомагайте нам не лише в стійкості, а й у важливій політичній роботі заради миру", — підсумував лідер України.

Раніше ми інформували, що Зеленський поділився результатами візиту української делегації до США.

Нагадаємо, що нещодавно Зеленський наголосив на небажанні Росії закінчувати повномасштабну війну проти України.