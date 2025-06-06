Зеленський підбив підсумки візиту української команди до США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський поділився результатами візиту української делегації до Сполучених Штатів. У центрі уваги були ключові питання — оборонна допомога, посилення санкцій проти Росії, дипломатичні ініціативи та боротьба з дезінформацією.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 6 червня.

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Що Зеленський сказав про візит української делегації до США

За словами Президента, українська сторона докладно ознайомила американських партнерів із реальними намірами російського керівництва. Попри офіційну риторику, Росія продовжує активну підготовку до нових бойових дій і розглядає можливість розширення війни.

Делегація також надала оновлену інформацію про військово-промисловий потенціал РФ та джерела її прибутків — зокрема з продажу нафти — які, на думку української сторони, мають бути обмежені задля досягнення миру.

Президент підкреслив, що візит охопив усі рівні американського політичного спектру: адміністрацію США, Держдепартамент, Конгрес, представників громадянського суспільства, аналітичні центри та медіа. За словами Зеленського, в результаті обговорень готуються нові спільні політичні та економічні кроки.

Особливу увагу Зеленський приділив законопроєкту сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя щодо посилення санкцій проти Росії та її союзників. Зеленський відзначив його як потужний крок, який здатен реально наблизити мир.

"Вдячні всім, хто підтримує Україну в цей критичний час", — підсумував Президент.

Українська команда у США. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Андрій Єрмак у США. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Представники української команди у США. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Нагадаємо, що раніше керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів про підсумки візиту української делегації до Вашингтона, яку очолювала перша віцепрем’єрка та міністерка економіки Юлія Свириденко. За його словами, під час перебування у США відбулася низка важливих переговорів, покликаних посилити стратегічну співпрацю між Києвом і Вашингтоном.

До цього у медіа з'явилась інформація, що США нібито проти передачі ППО для України.