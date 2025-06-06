Зеленский подвел итоги визита украинской команды в США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский поделился результатами визита украинской делегации в Соединенные Штаты. В центре внимания были ключевые вопросы — оборонная помощь, усиление санкций против России, дипломатические инициативы и борьба с дезинформацией.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 6 июня.

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Что Зеленский сказал о визите украинской делегации в США

По словам Президента, украинская сторона подробно ознакомила американских партнеров с реальными намерениями российского руководства. Несмотря на официальную риторику, Россия продолжает активную подготовку к новым боевым действиям и рассматривает возможность расширения войны.

Делегация также предоставила обновленную информацию о военно-промышленном потенциале РФ и источниках ее доходов — в частности с продажи нефти — которые, по мнению украинской стороны, должны быть ограничены для достижения мира.

Президент подчеркнул, что визит охватил все уровни американского политического спектра: администрацию США, Госдепартамент, Конгресс, представителей гражданского общества, аналитические центры и медиа. По словам Зеленского, в результате обсуждений готовятся новые совместные политические и экономические шаги.

Особое внимание Зеленский уделил законопроекту сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя по усилению санкций против России и ее союзников. Зеленский отметил его как мощный шаг, который способен реально приблизить мир.

"Благодарны всем, кто поддерживает Украину в это критическое время", — подытожил Президент.

Украинская команда в США. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Андрей Ермак в США. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Представители украинской команды в США. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Напомним, что ранее руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак рассказал об итогах визита украинской делегации в Вашингтон, которую возглавляла первый вице-премьер и министр экономики Юлия Свириденко. По его словам, во время пребывания в США состоялся ряд важных переговоров, призванных усилить стратегическое сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

До этого в медиа появилась информация, что США якобы против передачи ПВО для Украины.