Звернення Зеленського 5 червня — Президент відреагував на обстріли міст України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Російська армія продовжує завдавати ударів по Україні, оскільки світова спільнота дозволяє їй таке робити. Проте багато людей у світі все ж підтримують українців.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в четвер, 5 червня.

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Зеленський наголосив, що Кремль продовжує цілеспрямовано вбивати мирне населення України, а світ "дозволяє їм таке".

"Росія гордиться цим, гордиться, що вміє вбивати. І, чесно кажучи, більше нічому ця держава нормально не навчилась", — сказав Президент.

Глава держави також перерахував чергові атаки росіян по Харкову, Сумщині, Донеччині, Нікополю, Запорізькій області та селах Херсонщини, наголосивши, що це вже стало буденністю, до якої не можна звикати.

"І це – буденність того, що росіяни, на жаль, можуть собі дозволити. Світ, на жаль, дозволяє їм таке", — додав Зеленський.

Водночас український лідер подякував партнерам, які продовжують підтримувати Україну.

"Але ми бачимо, скільки людей у світі все ж таки з нами. Цими днями наша команда проводить зустрічі у Вашингтоні – урядовці, військові, команда Офісу. Дякую за підтримку всім, хто був на брифінгах від української делегації. Зокрема, були зустрічі в Конгресі, із представниками адміністрації США, спілкування з журналістами, із представниками громадських організацій. Є розуміння і підтримка. Дуже розраховуємо на сильні кроки. Це те, що зараз у дефіциті", — зазначив глава держави.

Також Президент відзначив небажання Росії завершити війну, тому Кремль має відповідати за вбивства.

"Вже просто немає у світі таких мирних ініціатив, які б Росія не відкинула. Їм усе не подобається. Їм подобаються тільки руїни та вбивства. Вони повинні за це відповідати", — підсумував Зеленський.

Повідомлення Зеленського у Facebook

Нагадаємо, в ніч проти 5 червня російські війська атакували місто Прилуки в Чернігівській області шістьма ударними безпілотниками.

Також ми писали, що унаслідок російського удару 5 червня будівля Херсонської обласної військової адміністрації (ХОВА) була повністю зруйнована.