Обращение Зеленского 5 июня — Президент отреагировал на обстрелы городов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Российская армия продолжает наносить удары по Украине, поскольку мировое сообщество позволяет ей такое делать. Однако многие люди в мире все же поддерживают украинцев.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 5 июня.

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Зеленский подчеркнул, что Кремль продолжает целенаправленно убивать мирное население Украины, а мир "позволяет им такое".

"Россия гордится этим, гордится, что умеет убивать. И, честно говоря, больше ничему это государство нормально не научилось", — сказал Президент.

Глава государства также перечислил очередные атаки россиян по Харькову, Сумщине, Донецкой области, Никополю, Запорожской области и селах Херсонщины, подчеркнув, что это уже стало обыденностью, к которой нельзя привыкать.

"И это — обыденность того, что россияне, к сожалению, могут себе позволить. Мир, к сожалению, позволяет им такое", — добавил Зеленский.

В то же время украинский лидер поблагодарил партнеров, которые продолжают поддерживать Украину.

"Но мы видим, сколько людей в мире все же с нами. На днях наша команда проводит встречи в Вашингтоне - чиновники, военные, команда Офиса. Спасибо за поддержку всем, кто был на брифингах от украинской делегации. В частности, были встречи в Конгрессе, с представителями администрации США, общение с журналистами, с представителями общественных организаций. Есть понимание и поддержка. Очень рассчитываем на сильные шаги. Это то, что сейчас в дефиците", — отметил глава государства.

Также Президент обратил внимание на нежелание России завершить войну, поэтому Кремль должен отвечать за убийства.

"Уже просто нет в мире таких мирных инициатив, которые бы Россия не отвергла. Им все не нравится. Им нравятся только руины и убийства. Они должны за это отвечать", — подытожил Зеленский.

Сообщение Зеленского в Facebook

Напомним, в ночь на 5 июня российские войска атаковали город Прилуки в Черниговской области шестью ударными беспилотниками.

Также мы писали, что в результате российского удара 5 июня здание Херсонской областной военной администрации (ХОВА) было полностью разрушено.