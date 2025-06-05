Володимир Зеленський відреагував на російський удар по Прилуках та інших містах

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в ніч проти 5 червня російські війська атакували місто Прилуки в Чернігівській області шістьма ударними безпілотниками. Унаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Однією з найстрашніших трагедій стало влучання дрона в дім рятувальника — чоловік прибув на місце інциденту і виявив, що це його власна оселя. Унаслідок удару загинули його дружина, донька та однорічний онук.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

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Пожежа в Прилуках. Фото: ДСНС Чернігівщини

Наслідки російських атак по Прилуках. Фото: ДСНС Чернігівщини

"Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "Шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни. Мої співчуття всім рідним та близьким. Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. Коли не відчуває від світу достатньо сильного осуду й тиску, вбиває знову", — висловився Зеленський.

Руїни будинку в Прилуках. Фото: ДСНС Чернігівщини

За словами президента, рятувальні роботи в регіоні тривали всю ніч. Загалом протягом цієї ночі Росія випустила по території України 103 ударні дрони та одну балістичну ракету. Під обстрілами опинилися Донеччина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина та Херсонщина.

Згорілий автомобіль у Харківській області. Фото: ДСНС Харківщини

"Це черговий масований удар терористів — російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини", — зауважив Зеленський.

Зеленський звернувся до світової спільноти із закликом діяти рішучіше. Він додав, що Росія спеціально "тягне час", щоб продовжувати вбивства.

Нагадаємо, у Харкові житлові багатоповерхівки постраждали від російських атак безпілотниками — з'явилися фото.

В Одеській області вранці, 5 червня, лунали потужні вибухи.