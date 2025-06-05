Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Прилукам и другим городам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 5 июня российские войска атаковали город Прилуки в Черниговской области шестью ударными беспилотниками. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Одной из самых страшных трагедий стало попадание дрона в дом спасателя — мужчина прибыл на место инцидента и обнаружил, что это его собственный дом. В результате удара погибли его жена, дочь и годовалый внук.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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Пожар в Прилуках. Фото: ГСЧС Черниговщины

Последствия российских атак по Прилукам. Фото: ГСЧС Черниговщины

"Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "Шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны. Мои соболезнования всем родным и близким. Россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства. Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова", — высказался Зеленский.

Руины дома в Прилуках. Фото: ГСЧС Черниговской области

По словам президента, спасательные работы в регионе продолжались всю ночь. Всего в течение этой ночи Россия выпустила по территории Украины 103 ударных дрона и одну баллистическую ракету. Под обстрелами оказались Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская и Херсонская области.

Сгоревший автомобиль в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковщины

"Это очередной массированный удар террористов — российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе. Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства", — отметил Зеленский.

Зеленский обратился к мировому сообществу с призывом действовать решительно. Он добавил, что Россия специально "тянет время", чтобы продолжать убийства.

Напомним, в Харькове жилые многоэтажки пострадали от российских атак беспилотниками — появились фото.

В Одесской области утром, 5 июня, раздавались мощные взрывы.