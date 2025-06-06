Зеленский призвал публично давить на Россию ради мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал публично давить на Россию для достижения мира в Украине. По словам лидера страны, давление на РФ является важным фактором на пути к прекращению огня.

Об этом глава государства сказал во время Международного саммита городов и регионов "Сплоченные ради мира и безопасности" в пятницу, 6 июня.

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Зеленский о важности давления на Россию

Президент Зеленский считает, что публичное давление на Россию со стороны общин, городов и международного сообщества может стать важным фактором для достижения справедливого мира.

"Самое весомое, что мы можем достичь вместе, — это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты. Мы можем это сделать. Пожалуйста, прошу, поддерживайте все усилия ради вполне справедливого давления на Россию", — сказал лидер Украины.

А также подчеркнул, что необходимо поддерживать дипломатию, политическое и экономическое давление.

"Пожалуйста, призывайте к новым и действенным санкциям против России, их режима ради прекращения убийств, прекращения ударов, ради достижения настоящего мира. Ради того, чтобы ответственность России за войну действительно чувствовалась — чувствовалась Москвой. Нужна решимость на всех уровнях. И чем больше городов и общин об этом говорят, тем лучше", — сказал Президент.

В то же время он отметил, что надо сделать так, чтобы сами россияне были вынуждены искать мира.

"Сейчас они ищут, как еще затянуть эту войну, и, на мой взгляд, то, что они делают, — они торгуются за это. Они должны чувствовать, что мир нужен. Пожалуйста, помогайте нам не только в стойкости, но и в важной политической работе ради мира", — подытожил лидер Украины.

Ранее мы информировали, что Зеленский поделился результатами визита украинской делегации в США.

Напомним, что недавно Зеленский отметил нежелание России заканчивать полномасштабную войну против Украины.