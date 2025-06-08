Чому Путін не хоче припинення вогню — відповідь Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну в Україні. Також лідер відповів, як Президент США Дональд Трамп може допомогти покласти край війні.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю для ABC News.

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Зеленський про те, чому Путін не хоче закінчувати війну

На думку президента Зеленського, Росія не хоче закінчувати повномасштабну війну проти України, адже не відчуває тиску.

"Вони не хочуть зупиняти війну. Бо вони не відчувають тиску. Путін хоче повернути собі могутність Радянського Союзу. Це неможливо. Але я не впевнений, що є люди, які спроможні йому це пояснити. І він буде це робити. І я впевнений, що аби це зробити, досягти його мети, йому потрібно досягти це з Україною, через Україну. Бо Україна найбільша в Радянському Союзі після Росії, найбільша країна. Це для нього стратегічна ціль. І для нього дуже важливо це зробити", — сказав глава держави.

А також вкотре наголосив, що Путін не хоче завершувати війну, зокрема й через слабкий тиск з боку партнерів.

"І він не хоче закінчувати війну. А тим більше, якщо партнери починають давати слабкі сигнали, невпевненого тиску. Знаходити з ним компромісні діалоги. Він це відчуває. Люди в ньому зацікавлені, тому він не закінчує війну", — пояснив Зеленський.

Зеленський про те, як досягти миру без довіри до росіян

Президент зазначив, що більшість війн у світі закінчувалися, навіть коли сторони не починали довіряти один одному. Він додав, що війни завершувалися, зокрема, за допомогою посередників.

"Більшість воїн історично, якщо почитати книжки, закінчувалися, коли сторони й не починали довіряти один одному. Допомагали посередники, обставини. Допомагав здоровий глузд третіх країн, більшості світу, сильних цього світу. Всі розуміли, що війна це не просто почати й закінчити. Це великий хвіст після цієї війни, вона просто так не закінчується. І має вплив на багато різних країн і напрямів: економіку, енергетику, продовольчу безпеку інших країн. Тому світ має бути зацікавленим в закінченні війни", — зазначив президент.

А також пояснив, що більшість війн закінчувалися якимись домовленостями. Однак, на його думку, для цього потрібні треті сторони, які готові тиснути на агресора.

"Ми готові до зустрічі. Ми готові були на припинення вогню в небі, на землі, у воді. Хоча б з чогось одного почати. Ті чи інші представники адміністрації Трампа пропонували двом сторонам. Ми всі пропозиції підтримали. Росія не підтримала жодної пропозиції. Так хто не хоче закінчення війни?" — зауважив президент України.

Зеленський про те, що Трамп може зробити для миру

За словами Зеленського, лідер США Дональд Трамп має всі інструменти тиску на РФ, аби Путін погодився на припинення вогню.

"Всі інструменти тиску у президента США є. На мій погляд, є. Починаючи від санкцій, економічних бронювань, пакетів озброєння, об'єднання навколо себе інших європейських лідерів, які хочуть цього. Вони всі хочуть, вони дивляться на Президента Америки Дональда Трампа як на лідера світу, але світу вільного й демократичного, поділяючи з нами однакові цінності.

Вони дивляться на нього і говорять: будь лідером з нами, зупини Путіна, а ми, європейці, будемо тобі допомагати. Бо Європа не така сильна, як Америка. Європі ще доведеться стати дуже сильною, але це попереду. Але ми говоримо сьогодні, сьогодні боротьба, і тому президент Трамп може все це зробити", — підсумував президент Зеленський.

Нагадаємо, що на тлі останніх атак РФ на Харків Володимир Зеленський закликав до тиску на Москву.

Також лідер країни відреагував на те, що Трамп порівняв Україну та РФ з дітьми.