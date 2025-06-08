Почему Путин не хочет прекращения огня - ответ Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему российский диктатор Владимир Путин не хочет заканчивать войну в Украине. Также лидер ответил, как Президент США Дональд Трамп может помочь положить конец войне.

Об этом глава государства рассказал в интервью для ABC News.

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Зеленский о том, почему Путин не хочет заканчивать войну

По мнению президента Зеленского, Россия не хочет заканчивать полномасштабную войну против Украины, ведь не чувствует давления.

"Они не хотят останавливать войну. Потому что они не чувствуют давления. Путин хочет вернуть себе могущество Советского Союза. Это невозможно. Но я не уверен, что есть люди, которые способны ему это объяснить. И он будет это делать. И я уверен, что чтобы это сделать, достичь его цели, ему нужно достичь это с Украиной, через Украину. Потому что Украина самая большая в Советском Союзе после России, самая большая страна. Это для него стратегическая цель. И для него очень важно это сделать", — сказал глава государства.

А также в очередной раз подчеркнул, что Путин не хочет завершать войну, в том числе и из-за слабого давления со стороны партнеров.

"И он не хочет заканчивать войну. А тем более, если партнеры начинают давать слабые сигналы, неуверенного давления. Находить с ним компромиссные диалоги. Он это чувствует. Люди в нем заинтересованы, поэтому он не заканчивает войну", — объяснил Зеленский.

Зеленский о том, как достичь мира без доверия к россиянам

Президент отметил, что большинство войн в мире заканчивались, даже когда стороны не начинали доверять друг другу. Войн добавил, что войны завершались, в частности, с помощью посредников.

"Большинство воин исторически, если почитать книги, заканчивались, когда стороны и не начинали доверять друг другу. Помогали посредники, обстоятельства. Помогал здравый смысл третьих стран, большинства мира, сильных мира сего. Все понимали, что война это не просто начать и закончить. Это большой хвост после этой войны, она просто так не заканчивается. И имеет влияние на много разных стран и направлений: экономику, энергетику, продовольственную безопасность других стран. Поэтому мир должен быть заинтересован в окончании войны", — отметил президент.

А также объяснил, что большинство войн заканчивались какими-то договоренностями. Однако, по его мнению, для этого нужны третьи стороны, которые готовы давить на агрессора.

"Мы готовы к встрече. Мы готовы были на прекращение огня в небе, на земле, в воде. Хотя бы с чего-то одного начать. Те или иные представители администрации Трампа предлагали двум сторонам. Мы все предложения поддержали. Россия не поддержала ни одного предложения. Так кто не хочет окончания войны?" — отметил президент Украины.

Зеленский о том, что Трамп может сделать для мира

По словам Зеленского, лидер США Дональд Трамп имеет все инструменты давления на РФ, чтобы Путин согласился на прекращение огня.

"Все инструменты давления у президента США есть. На мой взгляд, есть. Начиная от санкций, экономических бронирований, пакетов вооружения, объединения вокруг себя других европейских лидеров, которые хотят этого. Они все хотят, они смотрят на Президента Америки Дональда Трампа как на лидера мира, но мира свободного и демократического, разделяя с нами одинаковые ценности.

Они смотрят на него и говорят: будь лидером с нами, останови Путина, а мы европейцы будем тебе помогать. Потому что Европа не такая сильная как Америка. Европе еще придется стать очень сильной, но это впереди. Но мы говорим сегодня, сегодня борьба, и поэтому президент Трамп может все это сделать", — подытожил президент Зеленский.

Напомним, что на фоне последних атак РФ на Харьков Владимир Зеленский призвал к давлению на Москву.

Также лидер страны отреагировал на то, что Трамп сравнил Украину и РФ с детьми.