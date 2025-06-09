Сибига назвал ключевые факторы, которые заставят РФ к миру

Сибига назвал факторы, которые заставят Путина принять перемирие
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ключевые факторы, которые могут заставить Россию к справедливому миру. По его словам, это усиление санкций и укрепление Украины.
Об этом Андрей Сибига рассказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в понедельник, 9 июня, передает корреспондентка Новини.LIVE Елена Халик.
Сибига о факторах, которые заставят РФ согласиться на мир
"Мы видим как Россия реагирует на мирные усилия мира, на мирные предложения США. Ответ РФ — террор и эскалация", — отметил Сибига.
А также добавил, что сейчас существует два ключевых фактора, которые могут заставить российского диктатора Путина к справедливому миру:
- Первый — это дальнейшее усиление санкций.
"Здесь есть еще достаточно сфер, где мы можем наращивать это санкционное давление. Оно должно стать разрушительным для российской экономики", — отметил глава МИД.
А также добавил, что одно из самых болезненных санкционных решений для РФ — ограничение цены на нефть.
- Второй фактор, который может влиять и давить на РФ — это укрепление Украины, наших оборонных возможностей, усиление нашей обороны, армии.
"Чтобы мы становились более самодостаточными, чтобы мы имели пакет сдерживания. Чтобы для РФ цена агрессии росла", — объяснил Сибига.
Также он выразил надежду, что на саммите G7 в Канаде будут приняты решения в этом направлении, чтобы изолировать Россию и заставить ее к справедливому миру.
Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Путин не хочет мира.
Кроме того, глава государства призвал к публичному давлению на Россию.
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