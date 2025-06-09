Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Сибига назвал факторы, которые заставят Путина принять перемирие arrow

Сибига назвал факторы, которые заставят Путина принять перемирие

9 июня 2025 20:37
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Сибига назвал ключевые факторы, которые заставят РФ к миру
Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Фото: Новини.LIVE
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал ключевые факторы, которые могут заставить Россию к справедливому миру. По его словам, это усиление санкций и укрепление Украины.

Об этом Андрей Сибига рассказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом в понедельник, 9 июня, передает корреспондентка Новини.LIVE Елена Халик.

Реклама
Читайте также:

Сибига о факторах, которые заставят РФ согласиться на мир

"Мы видим как Россия реагирует на мирные усилия мира, на мирные предложения США. Ответ РФ — террор и эскалация", — отметил Сибига.

А также добавил, что сейчас существует два ключевых фактора, которые могут заставить российского диктатора Путина к справедливому миру:

  • Первый — это дальнейшее усиление санкций.

"Здесь есть еще достаточно сфер, где мы можем наращивать это санкционное давление. Оно должно стать разрушительным для российской экономики", — отметил глава МИД.

А также добавил, что одно из самых болезненных санкционных решений для РФ — ограничение цены на нефть.

  • Второй фактор, который может влиять и давить на РФ — это укрепление Украины, наших оборонных возможностей, усиление нашей обороны, армии.

"Чтобы мы становились более самодостаточными, чтобы мы имели пакет сдерживания. Чтобы для РФ цена агрессии росла", — объяснил Сибига.

Также он выразил надежду, что на саммите G7 в Канаде будут приняты решения в этом направлении, чтобы изолировать Россию и заставить ее к справедливому миру.

Напомним, что недавно Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Путин не хочет мира.

Кроме того, глава государства призвал к публичному давлению на Россию.

Андрей Сибига перемирие война в Украине Россия мирные переговоры
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации