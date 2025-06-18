Стефанчук назвал позицию власти по завершению войны и перемирию

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина готова к временному перемирию, однако исключает завершение войны на условиях агрессора. В комментарии относительно перспектив завершения боевых действий он отметил, что Украина с первого дня войны стремится к миру, но не любой ценой.

Об этом Руслан Стефанчук высказался в интервью "РБК-Украина".

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Украина не против 30-дневного перемирия, но есть нюанс

По словам Стефанчука, украинская власть поддерживает идею 30-дневного перемирия как шаг к диалогу о дальнейшем прекращении войны. В то же время он предостерег от навязывания сценариев, которые не соответствуют национальным интересам.

"И президент Украины Владимир Зеленский, и все высшее военно-политическое руководство, мы четко заявляем: Украина готова к тому, чтобы начать с 30-дневного перемирия и сесть говорить о перспективах завершения этой войны. Но еще раз говорю, перспективами завершения этой войны должен быть устойчивый мир, а не капитуляция Украины. Потому что те, скажем так, попытки, которые иногда навязываются Украине, — это не то, в чем Украина нуждается", — сказал Стефанчук.

Он добавил, что по всем нормам международного права и порядка, за который и борется Украина, правила завершения войны диктует жертва агрессии, а не нападающий.

"Потому что агрессор будет диктовать свои цели, которые он хочет достичь, а мы отстаиваем немножко другое", — подытожил Стефанчук.

Будет ли достигнуто перемирие до осени 2025 года

В то же время на вопрос журналиста о том, стоит ли ждать перемирия с Россией до осени, Руслан Стефанчук отметил, что мировым партнерам надо действовать решительнее в отношении Путина. Пока мир будет подыгрывать российскому диктатору, он не согласится сесть за стол переговоров.

"Я согласен с тем, что Путин пытается найти границы дозволенного. И пока ему не бьют по рукам, он будет продолжать это делать. Мы это четко видим и по операции на Курщине, и по операции, которая была возле Киева. Как только ему начинать бить по рукам, как только начинать говорить на языке, который он понимает, он прекращает это делать. Пока этого осознания не будет во всем мире, что с Путиным договориться невозможно, возможно только принять его условия, — это он так это видит", — высказался Стефанчук.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что разочаровался в России и Украине и их "неспособностью" договориться о мире.

В МИД Украины убеждены, что только сильное экономическое давление на Россию может заставить его согласиться на перемирие.

Между тем военные убеждены, что воевать с Россией придется еще минимум пять лет.

Добавим, что Россия в свою очередь предлагала перемирие только на отдельных участках фронта. Кроме того, по информации некоторых источников, Кремль требует выход ВСУ из четырех областей Украины.