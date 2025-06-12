Дедлайн сплив — Трамп висловився щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у середу, 12 червня, знову висловився щодо війни в Україні. Він заявив, що "розчарований" Росією та Україною через відсутність мирної угоди.

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Відомо, що вчора минув дедлайн Трампа на два тижні, за які президент США обіцяв визначитися, чи обманює його російський диктатор Володимир Путін щодо прагнення досягти миру в Україні.

Водночас замість "серйозних кроків" проти Москви, які обіцяв Трамп, він знову звинуватив у відсутності припинення вогню обидві сторони — як Росію, так і Україну.

"Я дуже розчарований Росією, але я також розчарований Україною, бо думаю, що можна було б укласти угоду. І, знаєте, ми втрачаємо 5000-6000 людей на тиждень, здебільшого солдатів, але також і людей, які живуть у містах, тому що їх знову вражають ракетами", — сказав він.

Американський лідер зазначив, що жахливо жити, знаючи, що ракета може увечері влучити в будівлю, в якій проживають люди.

"Але ми досягнемо угоди, хоча я й розчарований, що цього досі не зроблено", — додав він.

Нагадаємо, спецпосланник Трампа Кіт Келлог порівняв українського лідера Володимира Зеленського з колишнім президентом США Авраамом Лінкольном.

Також президент України сподівається, що у США ухвалять законопроєкт Грема-Блюменталя, який передбачає "руйнівні санкції" проти Росії. Він зазначив, що головне рішення залежить від Трампа.