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Трамп выразил разочарование Россией и Украиной — что сказал

12 июня 2025 21:42
Евгения Брюховецкая - редактор
Дедлайн истек - Трамп высказался относительно войны в Украине
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Евгения Брюховецкая - редактор

Президент США Дональд Трамп в среду, 12 июня, снова высказался относительно войны в Украине. Он заявил, что "разочарован" Россией и Украиной из-за отсутствия мирного соглашения.

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Известно, что вчера истек дедлайн Трампа на две недели, за которые президент США обещал определиться, обманывает ли его российский диктатор Владимир Путин относительно стремления достичь мира в Украине.

В то же время вместо "серьезных шагов" против Москвы, которые обещал Трамп, он снова обвинил в отсутствии прекращения огня обе стороны — как Россию, так и Украину.

"Я очень разочарован Россией, но я также разочарован Украиной, потому что думаю, что можно было бы заключить соглашение. И, знаете, мы теряем 5000-6000 человек в неделю, в основном солдат, но также и людей, которые живут в городах, потому что их снова поражают ракетами", — сказал он.

Американский лидер отметил, что ужасно жить, зная, что ракета может вечером попасть в здание, в котором проживают люди.

"Но мы достигнем соглашения, хотя я и разочарован, что этого до сих пор не сделано", — добавил он.

Напомним, спецпосланник Трампа Кит Келлог сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с бывшим президентом США Авраамом Линкольном.

Также президент Украины надеется, что в США примут законопроект Грэма-Блюменталя, который предусматривает "разрушительные санкции" против России. Он отметил, что главное решение зависит от Трампа.

США Дональд Трамп перемирие война в Украине Россия прекращение огня
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