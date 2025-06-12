Веде війну за виживання - Келлог висловився про Зеленського

Спецпредставник президента США Кіт Келлог. Фото: Reuters

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог охарактеризував Президента України Володимира Зеленського. Він порівняв українського лідера з Авраамом Лінкольном

Про це Келлог заявив під час форуму в Брюсселі.

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На думку Келлога, необхідно дивитися на війну в Україні в ширшому контексті та уточнив, що для того, аби бути ефективним лідером потрібно вивчати історію і її вплив на сучасні події у світі.

"Я твердо вірю в важливість вивчення історії. Часто високопоставлені лідери не усвідомлюють масштабні події, доки вони не з'являться на порозі", — сказав він.

Він пригадав Громадянську війну у США, внаслідок якої загинуло понад 750 тисяч громадян країни. Келлог уточнив, що за словами істориків, тодішній американський лідер Авраам Лінкольн не був готовий до цього та його ніхто не попередив про наслідки.

Спецпредставник порівняв Зеленського з Лінкольном того часу, оскільки Україна так само не була готова до такого "масштабного катаклізму", як війна.

"З часів Авраама Лінкольна в США не було президента, який би робив те, що робить президент Зеленський. Він веде війну за національне виживання на своїй власній землі й це те, що робив Авраам Лінкольн", — додав Келлог.

Нагадаємо, у США готується законопроєкт Грема-Блюменталя, який передбачає "руйнівні санкції" проти Росії, однак головне рішення — за президентом Дональдом Трампом.

А експосол в США Валерій Чалий в інтерв’ю Новини.LIVE розповів, чому Америка може не досягнути "стратегічних цілей" без України.